Гениальной поэтессе Лине Костенко – 90 лет: подборка цитат, которые будут актуальными всегда

Сегодня, 19 марта, известная украинская писательница, одна из самых известных украинок современности – Лина Костенко – празднует 90-летие. Поэтесса является автором более 15-ти поэтических сборников, а ее цитаты из произведений уже стали афоризмами.

Цитаты Лины Костенко – это всегда порция очень точных и важных слов, которые нужны каждому человеку. Ее высказывания вдохновляют, заряжают энергией, дарят ощущение нужности и прокладывают тропу к правильным поступкам. LifeStyle 24 собрал особо актуальные цитаты Лины Костенко, которыми вы неоднократно будете пользоваться.

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Цитаты Лины Костенко:

О любви

Страсть – это вдохновение тела, а любовь – это вдохновение души. Любовь, как функцию гениталий, оставим приматам. Мне нужен космос ее глаз.

О людях

Чужа душа — то, кажуть, темний ліс.

А я кажу: не кожна, ой не кожна!

Чужа душа — то тихе море сліз.

Плювати в неї — гріх тяжкий, не можна.

О языке

Ну, от і дожилася наша мова,

була-була безсмертною в віках,

але прийшли бендюжники від слова

і потопили мову в матюках.



Лина Костенко цитаты

О политике

Государство – это я, а не то, что они с ним сделали. И если бы каждый осознал, что государство – это он, то до сих пор у нас уже было бы достойное государство…

О женщинах

Женщина – как музыка, ее можно любить даже не очень понимая.

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Там, где у женщин не развито чувство чести и достоинства, процветает нравственное невежество мужчины.

О нашей истории

Історії ж бо пишуть на столі.

Ми ж пишем кров'ю на своїй землі.

Ми пишем плугом, шаблею, мечем,

піснями і невільницьким плачем.

О независимости

Сколько нас, человечества, уже есть на планете? Шесть миллиардов? И среди них украинцы, дивная-предивная нация, которая живет здесь с древности, а свое независимое государство строит только вот теперь.

О новостях

В лучшие вечерние часы у телевизора уже не соберешься семьей. На одном канале стреляют, на втором дерутся, на третьем хекают друг другу.



Цитаты Лины Костенко

Об отвратительной терпеливости украинцев

Мы думаем, что это у нас благородная толерантность, а это у нас воловье терпение.

Отвратительная вещь – наша терпеливость. Наша привычка отказывать себе во всем. Так все может отказаться от нас.

О достоинстве

Отак як є. А може бути й гірше,

А може бути зовсім, зовсім зле.

А поки розум од біди не згірк ще, –

Не будь рабом і смійся як Рабле!

О борбье за власть

Наступила какая-то собачья старость идей. Никто ничего не хочет. Никто ни за что не борется. Только наши политики за власть над нами.

О мировой угрозе

Це звір огидної породи,

Лох-Несс холодної Неви.

Куди ж ви дивитесь, народи?!

Сьогодні ми, а завтра – ви.