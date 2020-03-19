Гениальной поэтессе Лине Костенко – 90 лет: подборка цитат, которые будут актуальными всегда
Сегодня, 19 марта, известная украинская писательница, одна из самых известных украинок современности – Лина Костенко – празднует 90-летие. Поэтесса является автором более 15-ти поэтических сборников, а ее цитаты из произведений уже стали афоризмами.
Цитаты Лины Костенко – это всегда порция очень точных и важных слов, которые нужны каждому человеку. Ее высказывания вдохновляют, заряжают энергией, дарят ощущение нужности и прокладывают тропу к правильным поступкам. LifeStyle 24 собрал особо актуальные цитаты Лины Костенко, которыми вы неоднократно будете пользоваться.
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Цитаты Лины Костенко:
О любви
Страсть – это вдохновение тела, а любовь – это вдохновение души. Любовь, как функцию гениталий, оставим приматам. Мне нужен космос ее глаз.
О людях
Чужа душа — то, кажуть, темний ліс.
А я кажу: не кожна, ой не кожна!
Чужа душа — то тихе море сліз.
Плювати в неї — гріх тяжкий, не можна.
О языке
Ну, от і дожилася наша мова,
була-була безсмертною в віках,
але прийшли бендюжники від слова
і потопили мову в матюках.
Лина Костенко цитаты
О политике
Государство – это я, а не то, что они с ним сделали. И если бы каждый осознал, что государство – это он, то до сих пор у нас уже было бы достойное государство…
О женщинах
Женщина – как музыка, ее можно любить даже не очень понимая.
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Там, где у женщин не развито чувство чести и достоинства, процветает нравственное невежество мужчины.
О нашей истории
Історії ж бо пишуть на столі.
Ми ж пишем кров'ю на своїй землі.
Ми пишем плугом, шаблею, мечем,
піснями і невільницьким плачем.
О независимости
Сколько нас, человечества, уже есть на планете? Шесть миллиардов? И среди них украинцы, дивная-предивная нация, которая живет здесь с древности, а свое независимое государство строит только вот теперь.
О новостях
В лучшие вечерние часы у телевизора уже не соберешься семьей. На одном канале стреляют, на втором дерутся, на третьем хекают друг другу.
Цитаты Лины Костенко
Об отвратительной терпеливости украинцев
Мы думаем, что это у нас благородная толерантность, а это у нас воловье терпение.
Отвратительная вещь – наша терпеливость. Наша привычка отказывать себе во всем. Так все может отказаться от нас.
О достоинстве
Отак як є. А може бути й гірше,
А може бути зовсім, зовсім зле.
А поки розум од біди не згірк ще, –
Не будь рабом і смійся як Рабле!
О борбье за власть
Наступила какая-то собачья старость идей. Никто ничего не хочет. Никто ни за что не борется. Только наши политики за власть над нами.
О мировой угрозе
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра – ви.