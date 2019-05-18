Топ-15 причудливых музеев мира, которые вас удивят своим существованием

Количество странных музеев в мире поражает. Для того, чтобы понять конечную цель их создания и существования, надо, как минимум, подключить воображение. Так что фантазируйте и знакомьтесь с "лучшими" культурологическими странностями.

1. Музей обмана (Кюриц, Германия)

Главный девиз музея – "Не верьте своим глазам". И к нему стоит прислушаться. Ведь здесь, по словам основателя ячейки тотальной лжи Райнхарда Цабки, все подделка. Стоит лишь залюбоваться старинной постройкой, которой на первый взгляд лет около 200, как окажется, что и это ложь. Музею всего несколько десятков лет.



Музей лжи в Киреке

В распоряжении посетителей/посетительниц музея десять залов "суррогатной реальности", где живут своей жизнью и усы Гитлера, отрезанное ухо Ван Гога, и сказочный летающий ковер.

Кстати, когда вы переступаете порог музея, вас угощают настоящим зельем, которое дарит вечную молодость, и невероятно вкусным тортом. А вся экспозиция музея досталась его директору в наследство от правнучки барона Мюнхаузена.

Надеемся, что вы поняли – это ложь! Зелье – неплохой чай, а торт пластиковый. Не теряйте бдительность в музее!

2. Музей канализации (Париж, Франция)

Как для парфюмерной столицы мира, Музей канализации – место довольно необычное и с ароматом совсем не парфюмным. Однако, это уникальная возможность исследовать небольшой участок функционирующей канализационной системы города, которая способна отбросить вас на несколько веков назад. Ведь вы имеете возможность пройтись по туннелям, которые проложили почти два века назад.

Для впечатлительных туристов обустроили специальные пандусы. Также туристические участки тоннелей обеспечивают светом и подачей свежего воздуха.

В галереях "подземного царства" посетителям/посетительницам предлагают осмотреть отдельные механизмы, оборудование, компьютерные системы мониторинга. А мониторить есть что – на сегодня протяженность канализационной системы Парижа достигает 2100 километров.

Интересно, что этому антиподу парфюмерной индустрии известный писатель Виктор Гюго посвятил 50 страниц своего романа "Отверженные". Также канализацию города вспомнили в своих работах Умберто Эко в "Маятнике Фуко" и Гастон Леру в "Призраке оперы".

3. Музей плохого искусства (Бостон, США)

Как ни странно, посмотреть на работы горе-художников съезжаются туристы/туристки со всего мира. В 1993 году музей открыл антиквар Скотт Уилсон, достав первую картину – "Люси в поле с цветами" – с помойки.

Три выставочных зала насчитывают около 600 экспонатов и восемь тысяч посетителей/посетительниц на год. Они тематически разбиты на блоки – "Под кайфом", "Ничтожные черты" и "Малосимпатичные пейзажи и натюрморты".

Как отмечают в музее, ежемесячно они получают заявки от 20 художников, но отметку "худшие" проходят только пять из них.

И не думайте, что сохранять "художественный мусор" дело из легких. Однажды из музея похитили картину. За возвращении ужасной пропажи назначили вознаграждение в размере 6,5 миллионов долларов. Однако полотно, видимо, очень пришлось ворам в душе, и ни за какие деньги они его отдавать не хотели. Ведь "выкидыш культуры" так и не вернули.

4. Музей снежинок (остров Хоккайдо, Япония)

Японский ученый Накайя Укитиро открыл уникальный музей для неповторимых (в прямом смысле) снежинок. И пусть мы тот снег видим каждую зиму, но пристально разглядеть их узор можно только в этом музее.

Ранее исследователи не могли ни разглядеть совершенных малюток под микроскопом, ни сфотографировать их. Но научный прогресс не стоит на месте и – вжух! – вы можете "окунуться" в качественные фотографии снежинок с высокой детализацией.

Музей расположился в снежных пещерах, поэтому не забудьте тепло одеться. Потому что, как вы понимаете, там немного прохладно. Но снежинки того стоят.

Интересный факт: в одном кубическом метре снега "живут" 350 миллионов снежинок, и ни одна из них не имеет близняшки.

5. Музей шепота (Филадельфия, США)

Из названия музея и не сразу поймешь, что шептать внутри никому. Ведь это мрачное здание с высокими потолками и жуткой атмосферой, где хранятся заспиртованные человеческие патологии.

Биологические аномалии могут быть интересными с медицинской точки зрения. Однако рядовой турист/туристка могут испытать глубокого эмоциональное потрясение в результате созерцания действительно уродливых экспонатов.

6. Музей разбитых сердец (Загреб, Хорватия)

Музей, посвященный "остаткам" несчастной любви, основала разведенная пара Олинка Вистице и Дражен Грубисич.

Экспозиция состоит из предметов, предоставленными экс-влюбленными. Так, в музее можно увидеть даже топор, которым девушка разбила вещи своей подруги. Также есть и достаточно тривиальные, но частные вещи – игрушки, письма, фотографии.

Интересно, что каждый экспонат сопровождается историями неудачного любовного опыта. Таким образом организатор и организаторша хотели предоставить музею своеобразного терапевтического эффекта, чтобы помочь парам пережить разрыв отношений.

7. Музей нижнего белья (Брюссель, Бельгия)

Экстравагантный музей заинтересует тех, кому импонируют пикантные экспонаты. Ведь в этом очаге исподнего представлены элементы одежды звезд шоу-бизнеса и политиков, которые хоть раз в своей жизни надевали то, что подарили музею. Кстати, этот важный факт подтверждают специальные сертификаты (сарказм сарказмом, но это, увы, правда. И такие сертификаты, оказывается, выдают).

Однако желающих отдать "грязное белье" на добрые намерения музея нашлось не так уж и много. Несколько десятков экспонатов уместились в одном выставочном зале.

К слову, в музее находятся и фотоколлажи нижнего белья. Владелец арт-центра – художник Жан Бюкуа – особенно гордится коллажем с изображением экс-президента Франции Николя Саркози и его трусами.

8. Музей презервативов (Нонтхабури, Таиланд)

Оказывается, латексные чудо-изделия можно не только использовать, но и просто на них смотреть. Поэтому на территории Министерства здравоохранения Таиланда, в пригороде Бангкока, расположился именно Музей презервативов.

И если вы думаете, что посмотреть на презервативы может любой, то очень ошибаетесь. Чтобы проникнуть внутрь, необходимо получить разрешение руководителя ведомства. И только после этого вы сможете окунуться в загадочный мир латекса и узнать, как изделия тестируются на прочность и "долговечность".

Среди интимных экспонатов представлены презервативы со всего мира и различные фаллические устройства.

9. Музей секса (Амстердам, Нидерланды)

С 1985 года первый в мире Музей секса в Амстердаме привлекает множество туристов и туристок. По последним подсчетам, это около полумиллиона заинтересованных в год.

В музее вам, конечно, не предложат поучаствовать в "частных экспериментах", но, как минимум, удивят и вдоволь разыграют вашу фантазию. Ведь этот храм Венеры наполнен многочисленными эротическими изображениями, манекенами, муляжами, статуэтками, сувенирами и даже секс-аттракционами.

Стоит отметить, что очаг секс-культуры открывает свои двери только совершеннолетним лицам.

10. Музей фаллосов (Рейкьявик, Исландия)

Из названия понятно, какую именно экспозицию предлагает исландский музей. Но надо уточнить, что природоведческий музей специализируется на изучении половых органов животных и млекопитающих. Начиная с 1974 года, коллекция пополнялась пенисами и уже насчитывает 280 экспонатов.

Крупнейший – часть полового органа синего кита длиной 170 сантиметров и весом 70 килограммов. А весь орган имел бы длину 12 метров и весил бы 900-1500 килограммов. Самый маленький экспонат – пенис хомячка длиной 2 миллиметра. Чтобы его разглядеть (если вам это нужно), необходимо использовать увеличительное стекло.

Интересно, что в секции исландского фольклора можно увидеть член водяного, которого якобы поймали в 18 веке, эльфа и "рождественского мальчика", которого считают родственником Санта Клауса.

В 2011 году экспозиция пополнилась мужским половым органом.

11. Музей волос Аванос, Турция

Если вы имеете неестественные чувства к волосам, то турецкий музей предложит вам 16 тысяч экземпляров для детального осмотра. Он этим делом занимается еще с 1979 года. Правда, неизвестно зачем.

Когда-то это была гончарня. Существует даже сказка, что ее владелец – Чез Галип – основал музей по причине разбитого в юности сердца. Будто бы его возлюбленная должна была уехать из города и на память о себе оставила прядь волос. Галип рассказывал эту историю посетителям и посетительницам гончарни, и они из-за эмпатии начали и сами оставлять там прядки волос. Со временем у него накопилось столько, что пришлось открыть целый музей.

12. Музей смерти (Лос-Анджелес, США)

Для тех, кому не терпится увидеть, как выглядит смерть, существует специальный музей – так сказать, для наглядности.

С 1995 года портал "загробной жизни" собирает экспонаты, которые под разным углом раскрывают тему смерти. Здесь можно увидеть сцены массовых самоубийств, убийств, "черные" рисунки, головы, которые слетели с гильотины, механизмы для наказания.





Поэтому место это не для слабонервных. Музей радушно принимает всех желающих, однако табличка у кассы не рекомендует посещать музей детям, беременным и людям со слабой нервной системой.

13. Музей мусора (Нью-Йорк, США)

Экспонаты для музея его владельцы искали не иначе как на свалках. Сначала артефакты помещались в обычном гараже, а потом они стали таким великим множеством, что пришлось их поселить в двухэтажном помещении.

Стоит заметить, что до того, как стать мусором, вещи были просто бытовыми вещами – посуда, мебель, техника, газеты. Но у каждой свой путь.

14. Музей марихуаны (Амстердам, Нидерланды)

В 1991 году музей веселого садоводства открыл Бен Дронкерс, ведь для него разведение конопли было делом жизни.

Посетители и посетительницы музея имеют возможность узнать, как растение использовали в древности. Оказывается, марихуану можно не только курить.

Сегодня музей предлагает шесть тысяч экспонатов. Стоит заметить, что некоторые из них "живые".

15. Подводный музей, Канкун, Мексика)

Это один из тех музеев, куда в бахилах не зайдешь. Здесь нужна настоящая экипировка – водолазный костюм и акваланг.

Необычный культурный объект удивит вас не только подводной экспозицией, но и морскими обитателями, которые ее облюбовали.

Сейчас музей состоит из 400 скульптур, которые на 10-метровой глубине изображают эволюцию человека со времен племени майя до наших дней.

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