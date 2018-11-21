Топ-10 фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть

Ежегодно знаменитые издания создают свой рейтинг лучших фильмов, которые стоит посмотреть. При этом учитывают как кассовые сборы, так и мнение экспертов. В 2018 году 10 известных кинолент попали в рейтинг.

Как сообщает журнал Time, немало киноманов утверждают, что мир киноиндустрии медленно исчерпывает интересные темы, поэтому фильмы становятся не рейтинговыми и мало интересными. Однако 2018 год подарил миру замечательные новинки, которые вошли в Топ-10 лучших фильмов.

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1. "Рим"

Возглавил рейтинг черно-белый мексиканский фильм, снятый режиссером Альфонсо Куароно. В основе сюжета – история обычной семьи, которая живет в Мексике в начале 1970-х. Их идиллию прерывают студенческие волнения во время католического праздника, когда демонстранты были расстреляны солдатами.

Смотрите трейлер к фильму "Рим" (видео):

2. "Будешь моим соседом?"

Кинолента рассказывает историю телеведущего Фреда Роджерса, который долгое время вел детскую программу "соседство мистера Роджерса".

Смотрите трейлер к фильму "Будешь моим соседом" (видео):

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3. "Дневник пастыря"

Тройку лидеров замкнула кинолента "Дневник пастыря". Фильм рассказывает о священнике, который страдает от алкогольной зависимости. Главный герой пережил потерю своего сына, после чего начал заботиться о проблемах окружающей среды.

Смотрите трейлер к фильму "Дневник пастыря" (видео):

4. "Восьмой класс"

Это режиссерский дебют популярного юмориста Бо Бернема. Главная героиня киноленты – школьница, которая пытается преодолеть застенчивость и стать более коммуникабельной. Девочка переживает непростой период и становится активным блоггером.

Смотрите трейлер к фильму "Восьмой класс" (видео):

5. "Фаворитка"

В киноленте "Фаворитка" события происходят в XVIII веке. В сюжете фильма – политические интриги в эпоху правления королевы Анны. Англией фактически правят две женщины, однако к власти пытается пробраться еще одна амбициозная леди.

Смотрите трейлер к фильму "Фаворитка" (видео):

Кроме этого, в десятку лучших фильмов также попали "Сможете ли вы меня простить?", "Рождение звезды", "Если Бил-стрит могла бы заговорить", "Богемная рапсодия" и "Приключения Паддингтона 2". Каждая из кинолент получила большой успех как в Украине, так и в мире.