Топ-10 глупых вопросов, которые всех раздражают: видеоблог Маши Ефросининой

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Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Instagram @mashaefrosinina

Популярная телеведущая Маша Ефросинина активно ведет свой YouTube-канал, на котором рассказывает об обычных будничных вещах и проблемах, с которыми сталкивается каждый человек. У знаменитости есть постоянная рубрика "Вопрос-ответ", в которой она рассказала о наиболее нелепых вопросах, которые могут поставить кого-либо в некомфортное положение.

Об этом Маша рассказала в своем видеоблоге на YouTube-канале.

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По мнению Маши, эти вопросы нужно навсегда вікинуть из своей лексики, ведь с помощью них человек, которого спрашивают, сразу оказывается в неудобном положении.

Топ-10 бессмысленных вопросов, которые всех раздражают

Почему у Вас до сих пор нет детей?

"Это касается только Вас. Никто не должен нарушать Ваше пространство. Поэтому если у вас есть желание поставить такой вопрос, лучше закройте рот. Если же об этом спросили Вас – наберитесь смелости и скажите, что это бестактно", – отметила Маша Ефросинина.

Сколько ты зарабатываешь?

"Это личное дело человека. Он никогда не ответит Вам честно, потому что будет шокирован, выбит из равновесия и так далее. Как минимум, он может Вам нахамить. Максимум – пошлет".

Когда ты выйдешь замуж?

"Какое Ваше дело? Всегда было интересно, что в голове у таких людей. Такое впечатление, что просто им очень этого хочется, но никто не берет".

Что тебе подарили на день рождения?

"Главной ценностью подарков является не стоимость, а эмоции, память и своя химия, которая происходит между двумя людьми".

Что ты с собой сделала?

"Женщины, которые ставят Вам такой вопрос, автоматически выдписывают Вам диагноз в том, что Вы не способны заниматься спортом, правильно питаться, выйти на пробежку, что вы не контролируете все для того, чтобы так выглядеть ... Я не хочу вступать в какой-либо диалог с таким собеседником ... Это звучит оскорбительно".

Смотрите видеоблог Маши Ефросининой "Вопросы, которые раздражают каждого":

 

Теги: LifeStyle Психология Маша Ефросинина
Источник: 24 канал
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