Хейли Болдуин – 22: топ-10 горячих фото жены Джастина Бибера

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Хейли Болдуин
Хейли Болдуин / Фото из Іnstagram

22 ноября модель Хейли Болдуин празднует свой день рождения. Жене певца Джастина Бибера исполняется 22 года.

Хейли Болдуин – американская модель, телеведущая и танцовщица. 21-летняя девушка привыкла к вниманию СМИ, поскольку входит в голливудскую династию Болдуин (Хейли младшая дочь актера Стивена Болдуина).

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В мае 2017 года звезда возглавила рейтинг самых красивых женщин мира по версии журнала Maxim, а еще получила титул "Самая влиятельная девушка в мире стиля" от FN Achievement Awards 2017.

Смотрите дальше Топ-10 самых горячих фото Хейли Болдуин с Instagram.

Съемка для Maxim, который признал Хейли сексуальной:

Съемка для Pretty Little Thing:

 

В объективе Марио Тестино:

Провокационная фотосессия для Inprint Мagazine:

Хейли обнажилась и для Elle Magazine:

В объективе Раяна Аяша:

Болдуин в бикини:

Хейли на подиуме:

Фотосессия для The Sunday Times Style:

Хейли хвастается фигурой:

 

Теги: LifeStyle Голливуд Эротика Хейли Болдуин
Источник: 24 Канал
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