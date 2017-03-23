Хейли Болдуин – 22: топ-10 горячих фото жены Джастина Бибера
22 ноября модель Хейли Болдуин празднует свой день рождения. Жене певца Джастина Бибера исполняется 22 года.
Хейли Болдуин – американская модель, телеведущая и танцовщица. 21-летняя девушка привыкла к вниманию СМИ, поскольку входит в голливудскую династию Болдуин (Хейли младшая дочь актера Стивена Болдуина).
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В мае 2017 года звезда возглавила рейтинг самых красивых женщин мира по версии журнала Maxim, а еще получила титул "Самая влиятельная девушка в мире стиля" от FN Achievement Awards 2017.
Смотрите дальше Топ-10 самых горячих фото Хейли Болдуин с Instagram.
Съемка для Maxim, который признал Хейли сексуальной:
Съемка для Pretty Little Thing:
В объективе Марио Тестино:
Провокационная фотосессия для Inprint Мagazine:
Хейли обнажилась и для Elle Magazine:
В объективе Раяна Аяша:
Болдуин в бикини:
Хейли на подиуме:
Фотосессия для The Sunday Times Style:
Хейли хвастается фигурой: