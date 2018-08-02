Топ-10 интересных фактов о комедии "Я, Ты, Он, Она", которые поражают

27 декабря в прокат выйдет украинская кинокомедия "Я, Ты, Он, Она", главные роли в которой исполнили Владимир Зеленский, Настя Короткая, Надежда Дорофеева и Евгений Кошевой.

По сюжету киноленты "Я, Ты, Он, Она", после 10 лет совместной жизни молодые супруги страдают от кризиса в отношениях. Пара понимает, что их брак исчерпал себя, а от страсти почти ничего не осталось. Как Женя, так и Яна имеют "запасной вариант" – новых любовников. Однако, по решению суда, супруги должны еще месяц жить под одной крышей, что приводит к неожиданным и курьезным ситуациям.

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Перед Новым годом зрители смогут вдоволь посмеяться, посмотрев комедию "Я, Ты, Он, Она". А пока журналисты Lifestyle 24 решили поделиться 10 интересными фактами о яркой новинке кино.

Топ-10 интересных фактов о фильме "Я, Ты, Он, Она"

1. Комедия – юбилейная десятая полнометражная кинолента от студии "Квартал 95" и первая, снята при поддержке Госкино Украины.

2. Съемки длились всего 3 месяца, а над созданием фильма работали около 120 человек.

3. Владимир Зеленский впервые попробовал себя в роли кинорежиссера. Компанию ему в этом составил американец Дэвид Додсон.

Я впервые был по обе стороны камеры, одновременно в качестве актера и режиссера. Приходилось сначала играть, а потом бежать к монитору и смотреть отснятые кадры. Я, конечно, и сам получил удовольствие от этой картины, но надеюсь, больше удовольствия все же получат зрители,

– рассказал Владимир Зеленский.

4. Известные артистки Надя Дорофеева и Настя Короткая дебютировали как актрисы. Кроме этого, впервые в полнометражном фильме появится шоумен Юрий Ткач.

5. Ночных смен на проекте было вдвое больше, чем дневных. Все для того, чтобы группа могла снимать без случайных прохожих в кадре, или в популярных местах, где обычно многолюдно.

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6. Съемки в романтическом Львове настолько повлияли на актеров, что один из участников фильма сделал предложение своей девушке.

7. В фильме зрители смогут увидеть знаменитый львовский Оперный театр, Ратушу, Стрыйский парк и легендарное Лычаковское кладбище. Во время съемок произошел курьез: во Львове местные жители проявили такой интерес к фильму, что перекрыли собой трамвайные рельсы, и на некоторое время движение транспорта было остановлено.

8. В некоторых сценах главных героев заменяли каскадеры. Однако Владимир Зеленский и Настя Короткая в течение почти 4 часов играли сцену, находясь по шею в очень холодной воде Днепра.

9. Оператор фильма – американец Брюс Алан Грин – получил серьезную травму, упав на высокой скорости с велосипеда.

10. В одной из сцен герои решили заняться любовью во время киносеанса. Съемки этой сцены проходили в столичном кинотеатре "Синема-Сити", где 17 декабря состоится допремьерный показ фильма "Я, Ты, Он, Она".

Трейлер к комедии "Я, Ты, Он, Она": смотрите видео