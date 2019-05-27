Топ-10 лучших фильмов в истории кино

Редко можно встретить людей, которые не любят качественное кино. Но точно есть хоть один фильм, который они неоднократно пересматривали в компании родных. Ниже представлены примеры таких фильмов, но это далеко не все шедевры кинематографа, которые оставили свой след в сердцах многих людей. Предлагаем вашему вниманию "десятку" лучших, которые заслуживают вашего внимания.

1. Умница Уилл Хантинг (1997)

Роскошный фильм по сценарию двух неразлучных друзей, в те годы еще совсем молодых – Бена Аффлека и Мэта Дэймона. За сценарий они получили Оскар, также его получил Робин Уильямс за роль второго плана. Согласно сюжету, у главного героя Уилла Хантинга есть потрясающие математические способности (проще говоря, он математический гений). Но при этом он хулиган, постоянно вступает в уличные драки и периодически попадает за это за решетку. Чтобы вывести его на путь истинный и склонить к науке, на помощь зовут психологов. Но Уилл просто играет ими, ни один из них не может подступиться. Кроме персонажа Робина Уильямса, который пытается достучаться до молодого упрямого таланта. Одновременно он также решает давние проблемы отношений со старыми друзьями по обучению.

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Пронзительная, искренняя история о борьбе обыденного и экстраординарного, о том, как сложно бороться с самим собой, даже если ты обладаешь потрясающими способностями, а самое главное – об отношениях и развитии личности молодых людей. Дружба, первые настоящие отношения, первые боль и потеря. Без банальности и штампов и в очень интересном формате рассказа.

Отдельно можно отметить отличные роли Бена Аффлека, Минни Драйвер и известного скандинава кино Стеллана Скарсгорда. Режиссер – Гас Ван Сент.

Умница Уилл Хантинг (Good Will Hunting): смотреть трейлер фильма онлайн

2. Золотая лихорадка (1925)

Чарли Чаплин, бесспорно, гений. Его фильмы видели все или почти все. Дело даже не в самих картинах, а в их влиянии на весь дальнейший путь кинематографа. "Золотую лихорадку" часто называют его лучшей картиной (а иногда и лучшим немым фильмом в истории). По сути, это драма о том замечательном периоде жизни Америки, когда все искатели удачи хлынули на север и запад страны (в частности, на Аляску, как в самом фильме) в поисках золота. Не всем повезло, не все остались живы, не все разбогатели. Чаплин обыгрывает это все в свойственной ему шутливой манере (особенно запоминаются сцены борьбы с голодом и поиском любой пищи, которая есть под рукой – или того, что может ее заменить). Как всегда, у великого мастера – слезы и смех стоят рядом.

Золотая лихорадка (The Gold Rush): смотреть трейлер фильма онлайн

3. Человек-Слон (1980)

Классика от Дэвида Линча. В фильме заняты титаны актерского цеха – Энтони Хопкинс, Энн Бэнкрофт и Джон Херт. Доктор Тривз (Хопкинс) хочет спасти человека с серьезными проблемами с внешностью (он так страшен, что ему приходится носить мешок на голове, чтобы не пугать людей). Для этого он хочет выкупить его у хозяина фрик-шоу, где выступает "человек-слон" под предлогом обследования и чтения лекций об уникальном пациенте. Но циркового дельца интересует только выгода, а человек-слон главный номер его представления. Несмотря на это, относится к нему он крайне жестоко и унизительно.

8 номинаций на Оскар, которые, впрочем, не увенчались победой. Замечательная музыка Сэмюэля Барбера – "Адажио для струнных".

Человек-Слон (The Elephant Man): смотреть трейлер фильма онлайн

4. Бегущий по лезвию (1982)

Классика от Ридли Скотта, который совершил в свое время невероятный эффект. Это сейчас мы привыкли к любым футуристическим пейзажам в кино. А в 1982 году так называемый город будущего казался чем-то абсолютно нереальным и запредельным. Картину дополнили персонажи от Харрисона Форда, Рутгера Хауэра, Шон Янг, совсем юной Дэрил Ханны.

Сюжет (теперь уже) тоже довольно распространен, но в свое время – необычен: параллельно с людьми живут создания генной инженерии – Киборги-андроиды, которые ничем извне не отличаются от людей, однако эксплуатируются на всех тяжелых работах или на работах, унижающих достоинство (проституция, например). При этом, как часто бывает в фильмах об искусственном интеллекте и клонировании, копия превосходит оригинал – как по физическим параметрам, так и по интеллектуальным. Особое раздражение у "копий" вызывает то, что после четырех лет жизни искусственные организмы по инструкции должны умирать. Часть киборгов восстает против такого порядка дел…

Бегущий по лезвию (Blade Runner): смотреть трейлер фильма онлайн

5. Карты, деньги, два ствола (1998)

Этот фильм уже давно считается классикой. Именно с него и началось уверенное восхождение Гая Ричи к голливудским вершинам. И пусть стилистика и приемы во многом заимствованы у Тарантино, Ричи нашел свои формы, свой стиль. Интересные истории, множество переплетенных сюжетных линий, отличный английский юмор, великолепный саундтрек (все как у Тарантино, одним словом, кроме английского юмора).

Также в этом фильме мы впервые столкнулись с Джейсоном Стэтхэмом и Винни Джонсом в качестве актеров. Ник Моран, Декстер Флетчер и Джейсон Флеминг также остались в большом кино (Флеминг даже довольно заметно, пусть, обычно, и на вторых ролях), но все-таки не с таким шлейфом славы, как эти двое.

Ну и Стинг, конечно. В роли хозяина бара и отца одного из недотеп-товарищей.

Пересказывать фильмы Гая Ричи просто нет смысла – их просто нужно посмотреть. Если вы еще этого не сделали до сих пор.

Карты, деньги, два ствола (Lock, Stock and Two Smoking Barrels): смотреть трейлер фильма онлайн

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6. V – значит Вендетта (2005)

Фильм Вачовски почти десятилетней давности хоть и не нашел популярности и культовости "Матрицы", но все же надолго засел в памяти киноманов, как минимум в образе героя в маске, которого сыграл Хьюго Уивинг. Правительство называет человека в маске преступником и террористом. Таким под действием пропаганды его считает и большинство населения. И все же, маска не теряет надежды достучаться до простых жителей, объяснить им, что преступное, на самом деле, именно правительство. И бороться нужно с ним, а не с одиноким воином справедливости, который скрывает свое лицо. Одной из тех, кому пытается донести правду маска, известный также под псевдонимом V, является героиня Натали Портман.

Фильм снова актуален в разрезе текущих событий, когда фраза "Народ не должен бояться своего правительства, правительство должно бояться своего народа" дошла до сознания людей одной страны, но пока еще не дошла до сознания населения страны соседней.

V – значит Вендетта (V for Vendetta): смотреть трейлер фильма онлайн

7. Вовк з Уолл-стріт (2013)

Фільм Мартіна Скорсезе. Леонардо Ді Капріо – актор, який завжди на висоті. Переконливо показано шлях від новачка біржової справи, трохи сором'язливого і невпевненого в собі, до ділка тіньових операцій, який загруз у фінансових злочинах, наркотиках і розпусті в будь-яких доступних формах. Власне, все перераховане вище і становить 90% фільму. В інший час – драма відносин між чоловіком і жінкою та роздуми на тему чесного і нечесного життя, злочини і покарання.

Також всі запам'ятали невелику, але дуже яскраву роль Меттью Макконахі – тертий калач, навчений досвідом тривалої роботи на біржі. Він виступає провідником Ді Капріо в цей світ.

Ще у фільмі зайняті Джош Бролін, Джона Хілл, Роб Райнер, Жан Дюжарден. Прекрасний дебют молодої Марго Роббі в ролі дружини героя Ді Капріо.

Вовк з Уолл-стріт (The Wolf of Wall Street): дивитись трейлер фільму онлайн

8. Загублена (2014)

Фільм Девіда Фінчера. Дуже звичний для нього жанр – кримінальний трилер – змушує стежити за тим, що відбувається одночасно з цікавістю і боязню того, що може трапитися далі. Крім лінії розгадування злочину, у фільмі також відмінно простежуються стандартні проблеми подружнього життя – чи добре ви знаєте один одного, чого ви можете очікувати від своєї другої половини, чи так все добре між вами, як вам здавалося, коли ви тільки починали відносини?

Бен Аффлек в ролі чоловіка, у якого в один прекрасний день зникає дружина, відносини з якою були не на піку. Розамунд Пайк в ролі тієї самої зниклої дружини – і це просто чудова роль, заслужено номінована на Оскар. Ніл Патрік Харріс в короткій, але дуже цікавій ролі колишнього залицяльника дружини Аффлека. І все це закручено в клубок інтриги. Навіть коли в фіналі все прояснюється, ви розумієте, що, насправді, не прояснюється зовсім нічого.

Загублена (Gone Girl): дивитись трейлер фільму онлайн

9. Червоний горобець (2018)

Американський шпигунський трилер режисера Френсіса Лоренса. Стрічка розповідає про російську шпигунку Домініку Єгорову, яка має звабити американського агента. Між ними спалахує кохання, яке ставить під загрозу їхню кар'єру, світогляд та безпеку обох держав.

Цікаві факти про фільм "Червоний горобець" :

– Фільм "Червоний горобець" створено за однойменним шпигунським романом Джейсона Меттьюза, який вийшов влітку 2013 року та дуже швидко став бестселером.

– Спочатку на режисерське крісло претендував Даррен Аронофскі.

– На головну роль розглядалася Руні Мара, але надалі актриса відмовилася від зйомок.

– "Червоний горобець" став третьою спільною роботою Дженніфер Лоуренс і Френсіса Лоуренса.

– У кінострічці знявся відомий український балетний танцівник Сергій Полунін.

Червоний горобець (Red Sparrow): дивитись трейлер фільму онлайн

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10. Богемна рапсодія (2018)

Американо-британський біографічний фільм про гурт Queen, що розповідає про співака Фредді Мерк'юрі. Цей фільм можна назвати фільмом-подорожжю до ранніх років існування Queen. У стрічці йдеться про злет Queen завдяки культовим пісням та революційному звучанню, майже розпад групи, коли спосіб життя Мерк'юрі вийшов з-під контролю, та їхнє тріумфальне возз'єднання.

Богемна рапсодія (Bohemian Rhapsody): дивитись трейлер фільму онлайн

Це зовсім не всі шедеври всіх часів, які існують у величезному світі кінематографу, але це дійсно гідна 10-ка чудових робіт талановитих режисерів з прекрасними акторами, які варто подивитися кожному.