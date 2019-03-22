Топ-10 лучших песен группы ONUKA, которые надо услышать

Сегодня, 22 марта, свой День рождения празднует очаровательная Ната Жижченко, которая является фронтменом украинской электро-фолк группы ONUKA. Украинской музыкантке исполняется 33 года. LifeStyle 24 собрал лучшие треки, которые нужно услышать каждому еще раз.

15 мая 2014 года ONUKA представила первый мини-альбом "Look", в который вошли четыре оригинальные песни и один микс на песню Look. Сразу после выхода альбом занял первое место в чарте украинского раздела iTunes.

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Первый дебютный альбом группы под названием ONUKA, вышел 15 октября того же года. В пластинку вошло 10 треков (8 на английском, 2 на русском). Альбом не замедлил с результатам, поэтому в очередной раз занял первое место в iTunes, опередив группу "Океан Эльзы".

Второй мини-альбом "Vidlik" вышел 8 февраля 2016 года. Главным стимулом к его написанию стала авария на ЧАЭС, концертная презентация была приурочена 30-й годовщине катастрофы.

Лучшие песни ONUKA

Ровно год назад, символично в этот день, 22 марта, группа ONUKA презентовала новый альбом MOZAЇKA, который влюбил в себя миллионы. По словам Жижченко, MOZAЇKA — это история о ряде впечатляющих совпадений, обстоятельств и символов.

Сегодня ONUKA является самой узнаваемой артисткой благодаря своему обычному голосу и электронной музыке, которая сочетает в себе народные мотивы. Ее песни мгновенно приобретают популярность и сразу занимают видное место в плейлистах поклонников. Поэтому, мы решили вспомнить лучшие исполнения, которые неоднократно касались вашего сердца и надолго застревали в памяти.

Топ-10 песен группы ONUKA:

Слушать онлайн песню ONUKA – STRUM:

Слушать онлайн песню ONUKA – Vidlik:

Слушать онлайн песню ONUKA – TIME:

Слушать онлайн песню ONUKA – Misto:

Слушать онлайн песню ONUKA – Svitanok:

Слушать онлайн песню ONUKA – GOLOS:

Слушать онлайн песню ONUKA – VATRA:

Слушать онлайн песню ONUKA – VSESVIT:

Слушать онлайн песню ONUKA – ANIMAL:

Слушать онлайн песню ONUKA – LOOK: