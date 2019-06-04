Топ-10 самые горячие фото супермодели Бар Рафаэли

Сегодня, 4 июня, свой день рождения отмечает израильская супермодель и ведущая Евровидения-2019 Бар Рафаэли. Ей исполнилось 34 года. В знаковый для звезды день журналисты LifeStyle 24 решили подобрать самые горячие фото, которые она публиковала на своей странице в Instagram.

С самых юных лет Бар Рафаэли была уверена в том, что станет моделью. Все потому, что ее мать Ципи Левин подавала девочке яркий пример и показывала, насколько слава может наполнять женщину неиссякаемой энергией.

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Уже с 8 лет девушка начала свою модельную карьеру с рекламного ролика фотопленки. Но серьезные шаги в мир моды Бар Рафаэли сделала в 15 лет: школьница впервые снялась для знаменитых глянцев Vogue, Harper's Bazaar, ELLE, GQ и Maxim, что и стало ее счастливым билетом к славе. После такого стремительного успеха Бар Рафаэли засыпали предложениями известные бренды. Модель сотрудничала с Victoria's Secret, Armani, Roberto Cavalli, Gucci и Valentino.

Не менее бурной является и личная жизнь манекенщицы. Впервые Бар Рафаэли вышла замуж в 18 лет. Однако брак долго не продлился, хоть и помог ей избежать службы в израильской армии. Это часто становилось поводом для слухов о фиктивности. Уже с 2006 года модель начала отношения с Леонардо Ди Каприо. Роман с голливудским актером продлился 3 года, а пара даже планировала пожениться. Однако после паузы Леонардо и Бар объявили об окончательном разрыве.

Сейчас Бар Рафаэли – счастливая жена и мама двух детей. Звезда вышла замуж за бизнесмена Ади Эзру в 2015 году. Совместно с мужем Бар Рафаэли не только проводит будни, но и отдыхает. Любимый поддерживает звездную жену в ведении блога и часто сам выступает автором ее пикантных фото. Какие сексуальные снимки Бар Рафаэли опубликовала на своей странице – смотрите в подборке LifeStyle 24.