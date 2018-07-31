Топ-10 самых богатых моделей мира за 2018 год
Пока до Нового года остается чуть больше 2 недель все издания подводят итоги. Так, на днях стало известно, какие модели попали в десятку самых богатых в мире.
Соответствующий рейтинг опубликовал популярный журнал Forbes, который подсчитал, кто из знаменитых манекенщиц больше обогатился в 2018 году. Во внимание принимали только те состояния, которые пополнили счета красавиц в течение года.–
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Кендалл Дженнер - 22,5 миллиона долларов
Второй год подряд победу в рейтинге получила 23-летняя представительница семьи Кардашян - Кендалл Дженнер. Всего за год модель обогатилась на 22,5 миллиона долларов. Такую немалую прибыль звезде приносит работа на подиуме, в частности, как "ангела" Victoria's Secret, и сотрудничество с известными брендами - Estee Lauder, Adidas и Calvin Klein. Кроме этого, большую сумму Кендалл Дженнер получает и за свой блог в Instagram: реклама в нем стоит нескольких сотен тысяч долларов.
Карли Клосс – 13 миллионов долларов
Американская модель Карли Клосс заняла вторую ступень в рейтинге. Звезда за 2018 года заработала почти вдвое меньше, чем Кендалл Дженнер - 13 миллионо долларов. Возможно, такие состояния были вызваны замужеством модели, ведь на протяжении 2018 года Карли готовилась к торжественному празднику, а 18 октября ушла к алтарю с Джошуа Кушнер.
Крисси Тейген – 11,5 миллиона долларов
А вот звездная мама Крисси Тейген, казалось бы, имеет немало хлопот, однако о модельной карьере все же не забывает. В 2018 году она заработала 11,5 миллиона долларов, что позволило ей ворваться в тройку самых богатых манекенщиц мира.
Рози Хантингтон-Уайтли – 11,5 миллиона долларов
Любимая голливудского актера Джейсона Стэтхэма получила за год такую же прибыль, как и Крисси Тейген. Состояние Рози Харингтон-Уайтли за 2018-й пополнились 11,5 миллионами долларов, поэтому модель заняла четвертую строчку рейтинга.
Кара Делевинь – 10 миллионов долларов
Жизель Бюндхен – 10 миллионов долларов
Джиджи Хадид – 9,5 миллионов долларов
Белла Хадид – 8,5 миллионов долларов
Джоан Смоллс – 8,5 миллионов долларов
Даутцен Крус – 8 миллионов долларов