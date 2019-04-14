Топ-10 самых горячих фото Жозефин Скривер, которые покорили сеть

14 апреля одна из самых популярных "ангелов" Victoria's Secret Жозефин Скривер празднует 26-й день рождения. В знаковый для манекенщицы день журналисты LifeStyle 24 решили подобрать самые горячие фото, которые красавица публиковала в Instagram.

Насыщенные съемки, выходы на главные подиумы в США, Франции и Италии, презентации популярных и светские мероприятия – жизнь Жозефины Скривер насыщенна яркими событиями. Датская модель привлекает внимание общественности стройной фигурой, а ее красота завораживает сторонников.

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Начинала свою карьеру эффектная манекенщица еще в юном возрасте. Жозефин Скривер училась в школе моделей в США, после чего смело взялась покорять подиумы. Уже в 2011 году звезда дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке, прорекламировав изделия брендов Calvin Klein и Rag & Bone. Такое появление в мире шоу-бизнеса стало для нее триумфальным: всего за несколько лет манекенщица наладила сотрудничество со знаменитыми брендами Gucci, Dolce & Gabbana, Balenciaga, Chanel, Yves Saint Laurent и Valentino.

В 2013 году Жозефин Скривер вышла на подиум вместе с "ангелами" Victoria's Secret. С тех пор звезда является представительницей популярного бренда, а известные глянцы мечтают публиковать особые фото с ней. Не стесняется Жозефин Скривер экспериментировать и участвовать в обольстительных съемках. Их результатом она делится в своем блоге.

Какие горячие снимки засветила Жозефин Скривер в сети – смотрите в подборке LifeStyle 24.