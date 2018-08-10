Топ-10 самых провокационных фото певицы Ники Минаж (18+)

Сегодня, 8 декабря, американская рэп-певица Ники Минаж празднует свой день рождения. Артистке, которая является одной из самых эпатажных звезд мирового шоу-бизнеса, исполнилось 35 лет.

Соблазнительные платья, которые подчеркивают пышная грудь, смена имиджа, кожаные наряды, обнаженные фото – Ники Минаж умеет удивлять своих поклонников. Звезда каждый раз публикует в Instagram сексуальные кадры, которые поражают сеть.

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В одном из интервью артистка призналась, что в восторге от своей фигуры, поэтому не намерена ее скрывать за балахонным нарядом. А вот насчет осуждения общественности, своенравная Ники Минаж совершенно не расстраивается, потому что умеет отбиваться от всех заявлений хейтеров.

Журналисты LifeStyle 24 подобрали провокационные фото из блога именинницы, которые она опубликовала в 2018 году. Эпатажная Ники Минаж непременно удивит вас.