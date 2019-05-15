Топ-10 самых сексуальных выходов модели Стеллы Максвелл

Звезда бельевого бренда Victoria's Secret Стелла Максвелл празднует свой день рождения в среду, 15 мая. Модели с фигурой мечты и baby face исполняется 29 лет. За время карьеры девушка стала одним из соблазнительных "ангелов". В честь праздника редакция LifeStyle 24 подготовила подборку сексуальных публичных выходов модели.

Стелла Максвелл часто становится звездой стильных фотосет, подчиняет подиумы мировых модных брендов и появляется на обложках глянцевых журналов, среди которых: Elle, Glamour, Interview, Wmagazine, Vogue и другие. С 2015 года девушка стала "ангелом" Victoria's Secret.

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Кроме того, новозеландская и британская топ-модель ирландского происхождения является новым лицом косметического бренда Maxfactor c 2016 года.

Что интересно, звезда не не скрывает свою нетрадиционную ориентацию. Летом 2015 СМИ писали о ее отношениях с Майли Сайрус. А пока, говорят, что у нее роман с известной актрисой Кристен Стюарт. Последний раз их папарацци в очередной раз вместе заметили в Нью-Йорке.

Самые сексуальные выходы Стеллы Максвелл



Стелла Максвелл / Getty Images



Стелла Максвелл / Getty Images



Стелла Максвелл / Getty Images



Стелла Максвелл / Getty Images



Стелла Максвелл / Getty Images



Стелла Максвелл / Getty Images



Стелла Максвелл / Getty Images



Стелла Максвелл / Getty Images



Стелла Максвелл / Getty Images



Стелла Максвелл / Getty Images