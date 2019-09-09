Топ-3 коктейля для романтических вечеров: рецепты от бартендера

Вместо привычных чая или кофе затяжными осенними вечерами хочется насладиться чем-то особенным. Недаром для заядлых романтиков и одновременно любителей поэкспериментировать человечество изобрело коктейли. А этот напиток таки способен превратить спонтанную болтовню в душевный разговор. И не только.

Вместе с бартендером Олегом Середницким LifeStyle 24 выбрал топ-3 коктейля для романтических вечеров. Напитки, которые вы сами можете приготовить дома, подарят релакс после насыщенных рабочих будней. А если их вы пьете со своей второй половинкой, то продолжение посиделок неизбежно. "Они интересны тем, что сочетают в себе несколько компонентов. Например, вы можете выпить чистый джин, но не почувствуете полноту его вкуса так, как в коктейлях, куда его добавляют. Также много из этих напитков содержат в себе фруктовые фреши, что позволяет не просто пить их, а смаковать", – убежден наш собеседник.

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Поэтому читаем, как приготовить пьянящие коктейли в домашних условиях, чтобы создать романтическую вечернюю атмосферу.

"Десерт от Бернарда"

Первый из наших коктейлей обладает вяжущей структурой и насыщенным вкусом. А еще он очень ягодный. "Собственно, Бернард – это человек, который изобрел эстонский ликер Vana Tallin. Поэтому этот напиток на основе рома станет едва ли не главным ингредиентом", – говорит коктейльмейстер.

Ингредиенты (на 2 порции):

90 мл ликера Vana Tallin;

30 мл малинового джина;

фреш одного лимона;

20 мл яичного белка;

30 мл сгущенного молока;

плоды малины и кусочки шоколада.

Фото: LifeStyle 24

Способ приготовления:

1. Помещаем в шейкер (или любую другую банку с резиновой крышечкой) все неалкогольные компоненты. Затем добавляем к ним лед, ликер и малиновый джин и трясем в течение полминуты.

2. Наливаем содержание в стакан, украшаем коктейль малиной и шоколадом.



Коктейль "Десерт от Бернарда" готовят на основе эстонского ликера Vana Tallin / LifeStyle 24

"Bellini"

Родина этого коктейля – Венеция, он один из самых популярных в Италии. "Если приготовите его, то романтический вечер быстро не закончится. Он является легким кисло-сладким десертным напитком", – характеризует "Bellini" Олег Середницкий.

Ингредиенты (на 2 порции):

100 мл персиковой мякоти;

200 мл игристого вина Prosecco.



Фото: LifeStyle 24

Способ приготовления:

1. Отделите мякоть персика от кожицы и косточки, после этого раздавите ее через ситце. По вкусу можете добавить сахар или сироп.

2. После медленно доливайте игристое вино (желательно, чтобы оно было холодным), размешайте и быстрее подавайте напиток, чтобы из него не выветрились пузыри.



Напиток "Bellini" поразит легкостью и фруктовым вкусом / LifeStyle 24

"Cosmopolitan"

По словам Олега Середницкого, это – любимый коктейль поп-дивы Мадонны, также его с удовольствием пили девушки в сериале "Секс и город". "С тех пор он становился все более популярным, едва ли не благодаря ему стала набирать обороты культура потребления таких напитков. Этот напиток легкий, ведь не имеет выраженной вязкости, как те, при приготовлении которых используют яичный белок. Однако "Cosmopolitan" довольно алкогольный, является хорошей альтернативой виски, рома или ром-колы", – объясняет коктейльмейстер.

Ингредиенты (на 2 порции):

90 мл водки;

60 мл клюквенного сока;

40 мл лаймового фреша;

30 мл апельсинового ликера Triple sek или Cointreau;

лед для охлаждения;

цедра апельсина для украшения.



Фото: LifeStyle 24

Способ приготовления:

1. Положите в шейкер или продолговатую емкость лед, долейте туда водку, сок клюквы и лаймовый фреш.

2. Встряхивайте содержимое ориентировочно 30 секунд, затем перелейте жидкость в бокал.

3. Украсьте коктейль кусочком апельсиновой цедры.



"Cosmopolitan" – любимый коктейль певицы Мадонны / LifeStyle 24

А какой из этих коктейлей вы бы приготовили дома? Возможно, поделитесь с нами другими рецептами?