Топ-3 маски для волос, которые пригодятся зимой

Ни для кого не секрет, что от ветра, холода и сухого воздуха наши волосы повреждаются, электризуются или еще хуже приходится. В холодную потру оно нуждается в особом уходе.

Ветер, снег, дождь и другие погодные явления, которые являются нормальными для периода с октября по февраль, очень пагубно влияют на состояние наших волос. Поэтому, если вы любительница пощеголять шевелюрой и не надеваете шапку в холодный период, вам стоит сохранить эти советы на будущее.

Читайте также: Как правильно ухаживать за лицом и избавиться от черных точек

Чтобы уберечь волосы от выпадения, электризации и сухости не обязательно посещать дорогие салоны красоты. С помощью домашних подручных средств можно улучшить их состояние не хуже, чем в парикмахерской.

Топ-3 маски в домашних условиях

1. Маска с медом, алоэ и коньяком

Возьмите 50 г коньяка и поднимите его на водяной бане, затем добавьте сок алоэ. Если вас волнует выпадение волос, это растение поможет вам избавиться от нежелательной проблемы. Затем добавьте 1 чайную ложку меда. Перемешайте до однородности и нанесите маску на корни, втирая.

Маска для волос с медом и коньяком / Pixabay

2. Маска с горчицей и репейным маслом

Маски с добавлением горчицы являются одним из лучших способов улучшить рост волос, ведь они разогревают кожу головы, что вызывает открытие пор и стимулирование роста. Но также они неплохой вариант для борьбы с жирностью и выпадением. Для приготовления этой макси вам понадобится 1 чайная ложка горчичного порошка, 1 столовая ложка репейного масла и 1 желток. Все ингредиенты перемешать и нанести на корни.

Маска с репейным маслом / Pixabay

3. Маска с корицей

Эта маска поможет улучшить общее состояние волос, вернет блеск и мягкость. Для нее понадобится 1 столовая ложка порошка корицы, 1 столовая ложка меда и 3 столовые ложки кокосового масла. Смесь должна получиться без комочков. Затем нужно втереть в корни и распределить по длине.

Маска для волос с корицей / Pixabay

Все маски нужно смывать примерно через 20-30 минут. Также для улучшения состояния волос можно использовать отвар ромашки как ополаскиватель после мытья головы.