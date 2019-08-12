Топ-5 аксессуаров пляжного лета: советы стилиста

Летняя пора – это замечательный шанс подобрать образ для отдыха. Ведь эффектной хочется выглядеть не только на работе или во время прогулок по городу, но и в течение отпуска. К примеру, на пляже.

Безусловно: внимание присутствующих у озера или моря привлечет не только купальник, в котором вы будете плавать и загорать, но и детали, оттеняющие его. О топ-5 аксессуаров пляжной моды редакция LifeStyle24 поговорила со стилисткой Kristina Laptso. Эксперт с 15-летним опытом работы в фэшн-индустрии рассказала о самых удачных украшениях для вашего "лука" на пляже и обратила внимание на то, каким тканям и цветам стоит отдавать предпочтение при подборе этих важных деталей.

Читайте также: Модные аксессуары лета-2019: что должно быть в гардеробе каждой девушки

"Если женщина грамотно надевает аксессуар, даже во время отдыха, это говорит о ее уверенности и чувстве вкуса. Он является неотъемлемым, потому что может освежить ваш купальник, несмотря на то, что он из прошлой коллекции или носится вами несколько лет", – убеждена она. Также стилист отмечает: среди тканей стоит выбирать шелк или сатин, а также хлопок, цвета должны быть яркими. "Пастель отошла на второй план. Поэтому очень популярными в последнее время являются фуксия, оранжевый и желтый. Последний, в частности, имеет широкий диапазон, начиная с горчичного, чем покоряет все больше модниц. Однако никто не запрещал классические белый и черный".

Так каковы топ-5 аксессуаров пляжного лета-2019?

Обруч

Если вы не любите надевать на пляж шляпки или же отдыхаете под зонтиком, идеальным аксессуаром для ваших собранных в хвостик, заплетенных в косу или распущенных волос станет обруч. "Он многогранен – от тонкого и однотонного до широкого и с принтами, а еще подходит почти каждой. В последнее время замечаю: в массовое потребление вошли и шпильки, особенно с жемчугом. Если бы я выбирала такой аксессуар, то, пожалуй, остановилась бы на индивидуальном цвете или форме", – говорит Kristina Laptso.



Обруч – один из аксессуаров, который подчеркнет ваш пляжный образ / Instagram / @tvoy_sharfik

Соломенные канотье

На вашей полочке уже с десяток головных уборов, в которых можно нежиться на солнышке? Добавьте к такой коллекции еще один. Ведь настоящим трендом лета-2019 являются соломенные канотье. Шляпки с неширокими полями, украшенные лентами или брошками, станут ненавязчивым дополнением к вашему "луку". "В частности, мир своими плетеными канотье в начале июля в Париже взорвал украинский дизайнер головных уборов Руслан Багинский (коллекция "Стожары" – LifeStyle24). Еще один удачный, я бы даже сказала универсальный аксессуар, который подойдет и для пляжа, – шелковый платок. Вы можете завязать как волосы, так и ручки сумки, которую берете на отдых", – убеждена стилист.



Соломенные канотье – тренд пляжной моды / Instagram / @chapeaukiev

Читайте также: Тренды лета 2019: что мы будем носить в этом сезоне

Очки

Насчет этого аксессуаром не возникает сомнений, особенно в жаркую летнюю пору. Они не только защищают от ультрафиолета, но и удачно подчеркивают черты вашего лица. "Сейчас на них делают акцент, ведь разнообразие форм поражает: от максимально круглых, которые закрывают чуть ли не все лицо, до квадратных в ретро-стиле. А также бабочки, лисички или просто круглые. Однако их стоит подбирать грамотно, чтобы не нарушить целостность образа", – советует эксперт по стилю.



Очки станут выигрышной деталью в вашем пляжном образе / Pixabay

Тонкие кольца

Руки – еще одна часть тела, которую грех не украсить аксессуаром. Даже тогда, когда просто идете нежиться на берегу моря. Kristina Laptso считает, что акцент стоит делать на пальцах: "Очень красиво выглядит, когда вы наденете на фаланги пальчиков изящные кольца. Если хотите, то на одном пальце можете разместить по два-три кольца. К счастью, они доступны, а их выбор – широкий".



Тонкие кольца подчеркнут ваши пальцы рук / Pixabay

Соломенная сумка

Пожалуй, это еще один плетеный аксессуар, который имеет полноценное право поселиться в вашем шкафу, а также стать незаменимой частью пляжного образа. В ней удобно будет носить как средства для загара, так и перекусы. "Заметила, что выбором соломенной сумки девушки пытаются донести легкость. Ведь такие модели практичны, имеют минимум застежек. Однако к ней я бы добавила тот же шелковый платочек или два-три, которые бы можно было менять", – делится эксперт.



Плетеная сумка станет практичной вещью на пляже / Instagram / @sally_msk

Читайте также: Антитренды лета-2019: топ-10 вещей, которых нужно избавиться

А какой из аксессуаров на пляж выбираете вы? Делитесь с нами в комментариях.