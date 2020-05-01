5 биографических фильмов, которые стоит посмотреть каждому

Представители Американской киноакадемии заинтриговали киноманов. Эксперты кино назвали биографические фильмы, которые стоит посмотреть каждому. Годами знатоки Голливуда не ограничились, поэтому в списке есть как новые фильмы, так и культовые.

Биографические фильмы всегда имели большую популярность в прокате, ведь людям интересно посмотреть на знаменитых фигур истории и их жизни. Поэтому одним за другим в Голливуде презентовали байопики, которые покорили мир. Именно этот жанр проанализировали представители Американской киноакадемии, выделив 5 лучших фильмов в истории кино. Список они опубликовали в инстаграме.

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"Авиатор"

Оригинальное название: The Aviator

Год выхода – 2004

Актерский состав: Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт, Кейт Бекинсейл, Джон Си Рейли, Алек Болдуин, Алан Алда

Кинолента "Авиатор" рассказывает об американце Роберте Хьюзе, который стал легендой своего времени. С детства он любил технику, мечтал об авиации и кинематографе. Уже во взрослом возрасте Роберт создает гениальный фильм "Ангелы ада", в котором сочетает обе свои мечты. Слава, деньги, женщины и Голливуд у ног – казалось бы, у главного героя есть все, о чем только можно мечтать.



Фильм "Авиатор" / IMDb

Однако Роберту Хьюзу этого мало: он готов отдать все, чтобы создать самые большие самолеты и реализовать детский замысел.

Смотрите трейлер к фильму "Авиатор": видео

"Жизнь в розовом цвете"

Оригинальное название: La Vie en Rose

Год выхода – 2007

Актерский состав: Марион Котийяр, Сильви Тестудо, Паскаль Греггори, Эмманюэль Сенье, Жан-Поль Рув, Жерар Депардье, Клотильда Куро, Жан-Пьер Мартинс, Катрин Аллегре

Пожалуй, в мире нет человека, который когда-то бы не слушал легендарную певицу Эдит Пиаф. Однако за мечтательным образом французской легенды скрывалась непростая история сильной женщины.



Фильм про Эдит Пиаф / Kinopoisk

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Кинолента расскажет зрителям о главных страницах биографии великой певицы Эдит Пиаф, начиная с детства и заканчивая последними днями. Уверяем, что эта история не оставит никого равнодушным!

Смотрите тизер к фильму "Жизнь в розовом цвете": видео

"Скрытые фигуры"

Оригинальное название: Hidden Figures

Год выхода – 2016

Актерский состав: Тараджи П. Хенсон, Октавия Спенсер, Жанель Монэ, Кевин Костнер, Кирстен Данст, Джим Парсонс, Махершала Али, Элдис Ходж, Глен Пауэлл, Кимберли Куинн

Женщины всегда были способны на невероятные поступки и открытия. Это показано в киноленте "Скрытые фигуры".



Постер к фильму "Скрытые фигуры"

Зрители погрузятся в 1960 год, когда между США и Советским Союзом идет конкуренция. NASA привлекает к работе группу талантливых афроамериканок-математиков. Женщинам придется работать и идти наперекор расовой дискриминации и сексизму. Но на что способны легендарные ученые и войдут ли они в историю?

Смотрите трейлер к фильму "Скрытые фигуры": видео

"Амадей"

Оригинальное название: Amadeus

Год выхода – 1984

Актерский состав: Мюррей Абрахам, Том Халс, Элизабет Берридж, Рой Дотрис, Саймон Кэллоу, Кристин Эберсоул, Джеффри Джонс, Чарльз Кей, Кеннет Макмиллан, Кенни Бейкер

Всем известно творчество легендарного композитора Вольфганга Амадея Моцарта. В фильме "Амадей" киноманы смогут увидеть маэстро глазами его соперника Антонио Сальери.



Фильм о легендарном Моцарте – "Амадей" / Кадр из фильма

В 1781 году Сальери работал при дворе императора Иосифа II. Когда же во дворец приглашают Моцарта, Антонио понимает, что его должность нагло передали шутливому и неприличному юноше. Ослепленный завистью таланту соперника, он жаждет уничтожить Моцарта как можно скорее.

Смотрите трейлер к фильму "Амадей": видео

"Фрида"

Оригинальное название: Frida

Год выхода – 2002

Актерский состав: Сальма Хайек, Альфред Молина, Валерия Голино, Эшли Джадд, Джеффри Раш, Эдвард Нортон, Саффрон Берроуз, Антонио Бандерас, Диего Луна, Патрисия Рейес Спиндола

И от музыки до живописи. Гениальную киноленту "Фрида", по мнению киноэкспертов, должен пересмотреть каждый.



Фрида в исполнении Сальмы Хайек / The Academy

Фильм расскажет историю знаменитой Фриды Кало. Она вышла замуж за Диего Риверу, известного художника, который покорил мир. Но пока поклонники были в восторге от него, Фрида переживала непростой этап. Роман с Львом Троцким, противоречивая и провокационная ночь с женщиной, стремление показать всем свой талант и не робеть изменить все в жизни – этот фильм сможет удивить.

Смотрите трейлер к фильму "Фрида": видео