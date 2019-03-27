Топ-5 фильмов Квентина Тарантино, которые стоит посмотреть

27 марта легендарному и чрезвычайно талантливому режиссеру Квентину Тарантино исполняется 56 лет. По такому случаю журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить наиболее популярные его работы, которые стоит посмотреть каждому.

Квентин Тарантино – один из самых известных режиссеров Голливуда, так как его киноленты гармонично сочетают впечатляющий экшн и романтику. За время своей карьеры он получил 37 престижных премий, а каждый киноман пополнил список своих любимых роликов шедевром Тарантино.

Читайте также: 55-летний режиссер Квентин Тарантино впервые женился

В день рождения талантливого режиссера журналисты LifeStyle 24 подобрали 5 кинолент, которые достойны вашего внимания.

"Криминальное чтиво" (Pulp Fiction), 1994

Фильм стал культовым, его название еще с 90-х годов фигурирует в первой десятке лучших фильмов по версии IMDb. "Криминальное чтиво" рассказывает историю бандитов Винсента Вега и Джулса Уиннфилда. Между "решением проблем" и разборками с должниками криминального босса Марселласа Уоллеса они проводят время в беседах на философские темы.

Актеры: Ума Турман, Брюс Уиллис, Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Тим Рот и сам Квентин Тарантино.

"Криминальное чтиво": смотрите трейлер онлайн

"Убить Билла" (Kill Bill Volume 1), 2003

Квентин Тарантино захотел создать эффектный боевик еще во время съемок "Криминального чтива". После обсуждения идеи с актрисой Умой Турман режиссер взялся за реализацию замысла, пригласив ее на главную роль.

"Убить Билла" – это история жестокой мести женщины-киллера, всю семью которой убивают во время свадебной церемонии. На празднике она теряет не только любимого, близких друзей и родственников, но и будущего ребенка. Беатрикс Киддо сумела выжить, однако главной ее целью теперь является месть обидчикам.

Актеры: Ума Турман, Дэвид Кэрредин, Майкл Мэдсен, Дэрил Ханна, Вивика Фокс, Люси Лью.

"Убить Билла": смотрите трейлер онлайн

"Бесславные ублюдки" (Inglourious Basterds), 2009

Действие киноленты разворачивается во Франции, которая была оккупирована во время Второй мировой войны. Сюзанна Дрейфус чудом остается живой после нападения немцев, но ее семья погибает от рук полковника Ганса Ланда. Девушка бежит в Париж, где устраивается на работу в местный кинотеатр.

В то же время лейтенант Альдо Рейн собирает группу солдат, которые должны противостоять оккупантам. Подразделение он называет "Ублюдками". Диверсанты встречаются в кинотеатре, а Сюзанна становится на их сторону, чтобы отомстить убийцам.

Актеры: Брэд Питт, Эли Рот, Кристоф Вальц, Майкл Фассбендер, Мелани Лоран, Дайан Крюгер, Даниэль Брюль, Тиль Швайгер, Яна Палласке.

"Бесславные ублюдки": смотрите трейлер онлайн

"Джанго освобождённый" (Django Unchained), 2012

Главный герой киноленты – Джанго – раб, который оказался на свободе и разыскивает свою жену. В этом ему помогает немецкий наемник доктор Кинг Шульц. Расизм настолько раздражает мужчину, что он стремится противостоять ему, объединившись с крепким Джанго.

Актеры: Джейми Фокс, Леонардо ДиКаприо, Кристоф Вальц, Керри Вашингтон, Сэмюэл Л. Джексон.

"Джанго освобождённый": смотрите трейлер онлайн

"Однажды... в Голливуде", 2019

Последней работой Квентина Тарантино является кинолента "Однажды... в Голливуде". События разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. Актер Рик Далтон находится на пике своей популярности. Он стремится закрепить стремительный успех и продолжить съемки в телепроектах. Не оставаться позади и его друг Клифф Бут, который хоть и является обычным дублером, однако мечтает о замечательной карьере.

Актеры: Марго Робби, Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Дакота Фаннинг, Курт Рассел, Аль Пачино, Тимоти Олифант

"Однажды... в Голливуде": смотрите трейлер онлайн