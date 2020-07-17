Вас утомила невероятная жара, хочется прохлады и свежего воздуха? Тогда вам пора собираться в горы. Украинцам очень повезло, ведь у нас есть Карпаты, которые привлекают не только невероятными пейзажами, но и наличием горных озер, которые должен увидеть каждый путешественник.

Температура воды в горных озерах просто ледяная, сидя на берегу, уставшие туристы быстро восстановят силы и наберутся энергии. А самые смелые могут решиться окунуться в ледяную прохладу. Редакция LifeStyle 24 предлагает вам самые красивые и чистые озера, которые спрятаны в Карпатских горах.

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Несамовитое



Озеро Несамовитое – одно из самых высоких в Карпатах

Начнем с мистического и прекрасного озера Несамовиое. Это одно из самых высоких озер в украинских Карпатах. Озеро длиной около 90 метров и шириной 45. Оно неглубокое, всего 1-1,5 метра. Происхождение водоема ледниковое.

Несамовитое расположено у подножия горы Туркул неприступного Черногорского хребта. Природа здесь неожиданная и неудержимая, в любой момент может начаться гроза или проливной дождь с градом. Но, поверьте, красота этого озера стоит всех рисков промокнуть.



Озеро Несамовитое у подножия горы Туркул

Кстати, с Несамовитым связаны легенды и таинственные рассказы. Если верить народным рассказам, Несамовитое – место, где создается погода на Черногории. Если вы бросите в это озеро камень – пойдет дождь. Но делать этого не стоит, ведь это, по поверью, может побеспокоить души самоубийц... А еще об этом озере вспоминал всемирно известный писатель Леопольд фон Захер-Мазох.

Бребенескул



Невероятные пейзажи вокруг озера Бребенескул

Озеро Бребенескул интересно не только своим названием, но является и самым высокогорным озером Украины! А также это природная достопримечательность местного значения. Ширина озера – 67 метров, длина – 147 метров. Наибольшая глубина – 3,2 метра. Это озеро тоже ледникового происхождения. Кстати, с него начинается река Тиса.

Расположено озеро, как и Несамовитое, в Черногорах. Вокруг – невероятные пейзажи! Из-за удобного расположения водоем страдает от чрезмерного количества туристов. Поэтому, если попадете сюда, не забудьте тщательно за собой убрать и забрать мусор с собой.



Озеро Бребенескул

И для тех, кто особенно хочет прохлады. Температура воды в озере Бребенескул даже в летний период не превышает 13°C! Хотя это не останавливает путешественников, чтобы в него не окунуться.

Маричейка



Вокруг озера Маричейка очень много зелени

Озеро с поэтическим названием Маричейка ищите близ села Шибеное, Верховинского района Ивано-Франковской области. Длина озера – 88 метров, ширина – 45 метров. Раньше глубина была до 2 метров, но сейчас едва ли метр. Озеро давно популярно среди туристов. Ведь мимо проходил маршрут с Буркута на гору Поп Иван.



Невероятное озеро Маричейка

Маричейка невероятно чистая. Ведь озеро частично питается из подземных источников. Водоем невероятно красивый, так как его берега поросли соснами и можжевельником. Здесь можно вдыхать невероятные ароматы хвои.

Драгобратское



Озеро с двойным названием: Драгобратское и Ивор

Озеро расположено неподалеку от горнолыжного курорта Драгобрат. Его длина – 55 метров, ширина – 21 метр, площадь – 0,1 гектара. Как и предыдущие озера, Драгобратское довольно мелкое: до 1,2 метра, иногда до 1,5 метров.



Озеро Драгобратское или Ивор

Озеро имеет еще одно название – Ивор. И связано с романтической легендой. Якобы, братья-близнецы влюбились в одну девушку. Красавица сказала, что выберет того, кто принесет ей эдельвейс. Цветок же растет высоко на скалах. Поэтому оба брата сорвались в пропасть и погибли... Слезы гордой красавицы превратились в озеро. А полицейские, которые поспешили на место трагедии, окаменели и превратились в скалы. Так появились горы Жандармы.

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Синевир



Синевир – визитная карточка Карпат

Ну и напоследок мы оставили настоящую жемчужину Карпат – озеро Синевир. Это самое большое озеро украинских Карпат. Озеро входит в Национальный природный парк "Синевир" и является одной из визитных карточек Карпат.

Синевер – довольно большое озеро, имеет среднюю площадь 4-5 гектаров. Средняя глубина составляет 8-10 метров, максимальная – 22-24 метра! Даже в самую жару прогреваются только верхние 1-2 метра озера. Кстати, оно не ледниковое. Образовалось в результате мощного сдвига из-за землетрясения.

Второе название озера – Морской глаз. Все из-за небольшого островка посреди водоема. Здесь невероятно чистая вода, в которой видно рыбу.

Не обошлось, конечно же, без легенд! Озеро якобы образовалось из слез графской дочери Синь. Плакала девушка за любимым пастухом Виром. Его приказал убить отец красавицы.



Озеро Синевир или Морское око

Кстати, здесь все довольно цивилизованно: есть смотровая площадка, ресторан. Можно максимально близко подъехать транспортом. Поэтому, если у вас нет сил подниматься в горы с рюкзаками, Синевир – именно для вас!

Редакция LifeStyle 24 желает вам неожиданных путешествий и хорошего настроения!