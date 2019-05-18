Топ-5 лучших музеев Европы с абсолютно бесплатным входом: захватывающие фото

Большинство туристов считает, что большую часть бюджета для своей поездки надо выделить на посещение различных памятников культуры и экскурсии. Однако на этом можно наоборот хорошо сэкономить. LifeStyle24 подготовил для вас список лучших музеев мира, где вход является бесплатным.

Музей Виктории и Альберта

Страна: Великобритания

График работы: ежедневно с 10:00 до 17:45; в пятницу до 22:00

Музей Виктории и Альберта является одним из самых известных памятников архитектуры Лондона. В здании собрана крупнейшая в мире коллекция декоративно-прикладного искусства.



Музей Виктории и Альберта в Лондоне

В первую очередь, что поразит посетителей, это внешний вид музея. Ведь здание площадью 51 тысяча квадратных метров расположено в одном из самых престижных районов города и напоминает роскошный дворец. Фасад украшен красивым орнаментом и фресками, а над входом установлена статуя принца Альберта.



Статуя принца Альберта над входом музея

Постоянная экспозиция занимает почти 150 залов. Там можно увидеть коллекции об эволюции моды, скульптуры, а также искусство Европы и Азии.

Смотрите фото из роскошного музея Альберта и Виктории в Лондоне:

Музей современного искусства Парижа

Страна: Франция

График работы: ежедневно с 10:00 до 18:00; в четверг до 22:00

Музей расположен в центре Парижа, а именно в нескольких метрах от известной Эйфелевой башни. Там собраны одни из самых красивых экспонатов современного искусства в Европе. В коллекцию входят более 13 тысяч произведений, характеризующие выдающиеся художественные направления XX века.



Музей современного искусства в Париже

Постоянная экспозиция делится на два огромных зала. В первом размещены произведения легендарных Пабло Пикассо, Робера Делоне, Амедео Модильяни и других. Также в музее представлены предметы интерьера начала ХХ века. Второй зал собрал в себе произведения различных направлений искусства после 1960 года.



В музее представлены экпозиции различных направлений искусства ХХ века

Кроме эксклюзивных экспозиций, музей известен и громкой кражей, которая произошла в 2010 году. Тогда неизвестные украли художественные полотна на сумму 95 миллионов евро. Однако это не стало причиной сделать вход в уникальное здание платным.



Выставка в Музее современного искусства

Национальная галерея Лондона

Страна: Великобритания

График работы: ежедневно с 10:00 до 18:00; в пятницу до 21:00

Один из крупнейших художественных музеев Великобритании вмещает в себе 2 300 полотен западноевропейской живописи XIII – начала XX века. Внимание туристов города всегда привлекает здание музея, ведь оно расположено в самом центре Лондона, на Трафальгарской площади.



Национальная галерея Лондона

Посетителям предлагают совершенно бесплатно познакомиться с живописью, графикой, гравюрами известных мировых художников. К примеру, в галарее можно увидеть картины Питера Рубенса, Рембрандта ван Рейна и Тициана.

Смотрите фото из Национальной галареи Лондона:

Национальный музей Дании

Страна: Дания

График работы: со вторника до воскресенья с 10:00 до 17:00; понедельник – выходной день

Один из самых красивых музеев страны расположен в городе Копенгаген с 1743 года. Там гости и местные жители могут лучше ознакомиться с историей Дании и окунуться в мир уникальных экспонатов. Датские ученые собрали их со всех материков и островов страны.



Национальный музей Дании

Уникальностью музея является коллекция артефактов периода Викингов, а также Труннхольмская колесница и золотые рога из Галлехуса. Самым известным экспонатом считается Солнечная повозка. Это большой бронзовый конь, запряженный в колесницу в форме солнца.



Музей поможет узнать больше об истории страны



Уникальные экспонаты музея

Мадридский музей монетного двора

График: со вторника до пятницы с 10:00 до 17:30; суббота, воскресенье, понедельник – выходные дни

Страна: Испания

Один из лучших музеев мира, посвященный истории денег, расположен в Мадриде. Здание делится на несколько больших залов, в частности, историческую библиотеку с работами XVI-XIX века и выставочные комнаты.



Мадридский музей монетного двора

В здании посетителям предлагают посмотреть на уникальные старинные коллекции монет, медалей, почтовых марок, лотерей и узнать об их истории.



В музее собраны деньги разных эпох

Особенностью музея является то, что там можно увидеть, как менялись деньги за период свыше 2700 лет. Также работники продемонстрируют процесс изготовления купюр Древней Греции и современности.