Топ-5 малоизвестных фактов из жизни актрисы Вупи Голдберг

Сегодня, 13 ноября, талантливая актриса Вупи Голдберг празднует свой день рождения. Звезде исполнилось 62 года. Журналисты LifeStyle 24 решили напомнить 5 малоизвестных фактов из жизни именинницы.

Яркая, остроумная, красивая и всегда с хорошим настроением – такой большинство сторонников знает актрису Вупи Голдберг. За многолетнюю карьеру звезда снялась в десятках кинолент, которые получили большой успех в мире. "Цвета пурпура", "Крысиные бега", "Зови меня Санта-Клаус", "Вупи", "Город грехов" – это всего лишь небольшой список работ, которыми может гордиться Вупи Голдберг.

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Сама жизнь голливудской актрисы было не менее яркой, чем ее роли. Журналисты LifeStyle 24 подобрали Топ-5 интересных фактов, которые вы могли не знать о талантливой Вупи Голдберг.

Настоящее имя

Мало кто знает, что Вупи Голдберг – это псевдоним. Имя талантливой актрисы Карин Джонсон. Ник Вупи звезда получила в детстве из-за того, что были проблемы с кишечником (whoopee cushion – "подушка-пердушка»). А вот Голдберг – это одна из фамилий ее еврейского рода.

Вупи Голдберг: архивное фото / Taji Mag

Хиппи

В 1960-е годы, когда США охватила молодежная революция, Вупи Голберг активно принимала в ней участие. Будущая звезда стала хиппи, поэтому имела единственный доход – мизерную помощь, которую оказывало государство безработным. Кроме этого, во время революции она страдала от наркотической зависимости, которую все же удалось вылечить.

Молодежная революция принесла много хлопот Вупи Голдберг. Чтобы прокормить себя, будущая актриса вынуждена была работать в морге, накладывая грим мертвецам.

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Начало актерской карьеры

Поэтому талантливая звезда не сразу попала в кино. В 1970-е она пробовала свои силы в десятках американских театров. Чтобы заработать деньги, Вупи Голдберг показывала театральные сценки в Сан-Диего, и Сан-Франциско. Слава пришла к актрисе после роли в "Привидение". Вупи Голдберг сыграла там сразу 6 различных персонажей, что потрясло зрителей.

Именно эта работа стала счастливым билетом в мир шоу-бизнеса. На телеэкранах Вупи появилась в передаче "Комическая помощь", в которой звезда играла одну из главных ролей в течение 5 лет.

Награды

Вупи Голдберг – одна из немногих актрис, которая получила все престижные кинонаграды. В частности, звезда является обладательницей премий Тони, Эмми, Грэмми и Оскар. Последнюю актриса получила за роль лживой женщины-экстрасенса в фильме "Привидение".

Смотреть трейлер к фильму "Привидение" (видео):

Личная жизнь

Несмотря на стремительную карьеру и большой успех в мире Вупи Голдберг никогда не была по-настоящему счастливой. Актриса призналась, что трижды выходила замуж только из-за давления общественности и для того, чтобы чувствовать себя такой же, как и все. Ее избранниками были Элвин Мартин, фотограф Дэвид Кассен и Лайл Трахтенберг. От первого мужа в 1973 году Вупи Голдберг родила дочь Алекс.



Вупи Голдберг с дочкой Алекс / Bossip