Топ-5 мест, где можно провести зимний уикенд в Польше

Часто на выходных хочется больше активности и новых впечатлений, но гулять по родному городу, в котором знаешь каждый уголок – неинтересно. Поэтому специально для тех, кто любит путешествовать, но не имеет много времени, журналисты LifeStyle 24 подготовили подборку интересных мест в Польше.

Вся Европа уже с восторгом готовится к одному из главных зимних праздников – Рождеству. В центре городов ставят красивые елки, а улицы украшают гирляндами и игрушками. Провести выходные в прекрасной праздничной атмосфере, вдохновиться новогодним настроением или просто отдохнуть и зарядиться энергией от новых впечатлений можно недалеко за пределами Украины.

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Топ-5 мест, где можно провести зимние выходные

1. Варшава

В столице Польши, конечно, будет самая большая елка и лучшие веселья. Красивая архитектура в сочетании с красивым декорированием создаст незабываемую атмосферу праздника.

Варшава, Старый город / Instagram / @tania_pomorianska



Варшава, Старый город / Instagram / @tania_pomorianska

2. Краков – второй после Варшавы город по величине. На главной площади города стоит огромная елка, ездят кареты с лошадьми, продаются сладости и теплые напитки. Веселый отдых гарантирован.



Краков / Pinterest



Краков / Pinterest

3. Город Жешув – небольшой Воеводский город Польши. Богат архитектурными памятниками и красивыми пейзажами. Через него протекает река Вислок. Население городка около 190 тысяч, поэтому если вы планировали уютную и спокойную поездку, планируйте ее в Жешув (Rzeszow).



Жешув / Pinterest

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4. Морское око

Если захочется просто активно провести время и увидеть что-то очень особенное, первое в списке must visit должно быть именно это место. Природа создала невероятной красоты пейзажи.



Морское око / Instagram / @tatromaniak.pl

5. Пещера Рай

Одна из самых красивых пещер в Польше. Ее длина составляет около 240 километров, но исследовано всего 180. Наверное, это самые красивые образования известнякового происхождения.



Пещера Рай / Pinterest