Топ-5 мест, где можно провести зимний уикенд в Польше

64 Читати новину українською
Топ-5 мест Польши
Топ-5 мест Польши / https://www.pinterest.com/

Часто на выходных хочется больше активности и новых впечатлений, но гулять по родному городу, в котором знаешь каждый уголок – неинтересно. Поэтому специально для тех, кто любит путешествовать, но не имеет много времени, журналисты LifeStyle 24 подготовили подборку интересных мест в Польше.

Вся Европа уже с восторгом готовится к одному из главных зимних праздников – Рождеству. В центре городов ставят красивые елки, а улицы украшают гирляндами и игрушками. Провести выходные в прекрасной праздничной атмосфере, вдохновиться новогодним настроением или просто отдохнуть и зарядиться энергией от новых впечатлений можно недалеко за пределами Украины.

Читайте также: Новогодняя елка от Dior: знаменитый бутик в Париже украсили иллюминацией – видео

Топ-5 мест, где можно провести зимние выходные

1. Варшава

В столице Польши, конечно, будет самая большая елка и лучшие веселья. Красивая архитектура в сочетании с красивым декорированием создаст незабываемую атмосферу праздника.

Варшава

Варшава, Старый город / Instagram / @tania_pomorianska

Варшава
Варшава, Старый город / Instagram / @tania_pomorianska

2. Краков – второй после Варшавы город по величине. На главной площади города стоит огромная елка, ездят кареты с лошадьми, продаются сладости и теплые напитки. Веселый отдых гарантирован.

Краків
Краков / Pinterest

Краків
Краков / Pinterest

3. Город Жешув – небольшой Воеводский город Польши. Богат архитектурными памятниками и красивыми пейзажами. Через него протекает река Вислок. Население городка около 190 тысяч, поэтому если вы планировали уютную и спокойную поездку, планируйте ее в Жешув (Rzeszow).

Ряшів
Жешув / Pinterest

Читайте также: Winter is coming: как подготовиться к горнолыжному сезону еще осенью

4. Морское око

Если захочется просто активно провести время и увидеть что-то очень особенное, первое в списке must visit должно быть именно это место. Природа создала невероятной красоты пейзажи.

Морське око
Морское око / Instagram / @tatromaniak.pl

5. Пещера Рай

Одна из самых красивых пещер в Польше. Ее длина составляет около 240 километров, но исследовано всего 180. Наверное, это самые красивые образования известнякового происхождения.

Печера Рай
Пещера Рай / Pinterest

Теги: LifeStyle Путешествия Новости Польши отдых
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Домашнее насилие: куда женщине обращаться за помощью в Украине
26 ноября 18:15 Домашнее насилие: куда женщине обращаться за помощью в Украине
310
Топ-5 самых громких скандалов на проекте "Танцы со звездами 2018"
26 ноября 17:49 Топ-5 самых громких скандалов на проекте "Танцы со звездами 2018"
Юлія Михайлова 2393
Претенденты на "Оскар-2019": рейтинг IMDb
26 ноября 16:52 Претенденты на "Оскар-2019": рейтинг IMDb
287
Как Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева одержали победу на "Танцах со звездами 2018": видео
26 ноября 10:40 Как Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева одержали победу на "Танцах со звездами 2018": видео
1687
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
25 ноября 11:10 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
3591
Черная пятница 2018: дата в Украине
23 ноября 13:16 Черная пятница 2018: дата в Украине
22900
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук