Топ-5 новогодних фильмов для всей семьи: подборка Маши Ефросининой

Перед зимними праздниками все семьи собираются в одном доме, чтобы отметить Новый год и Рождество. Телеведущая и актриса Маша Ефросинина составила свою подборку фильмов, создающих невероятную праздничную атмосферу, которые можно посмотреть всей семьей.

Каждый год список новогодних фильмов пополняется новыми работами. Однако есть такие киноленты, которые всегда хочется пересматривать перед Новым годом. Однако, чтобы разнообразить киносеансы "Один дома" и "Иронии судьбы", телеведущая Маша Ефросинина посоветовала 5 комедий, которые непременно создадут атмосферу праздника в доме.

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"Знакомо ли вам состояние, когда от оливье чуть пупок вылезает, а шампанское танцует с вашим мозгом в булькающее танго? Если знакомо, то вы точно согласитесь, что в этом состоянии, которое длится примерно с 1 по 7 января, единственное, чем озадачивается мозг-танцор, это "какое кино посмотреть с семьей?", – с юмором написала Маша Ефросинина, добавив список любимых фильмов.

"Реальная любовь" (Love Actually)

Это невероятно романтическая и забавная история главных героев, которая случается в новогодние праздники. На само Рождество рассказы 9 персонажей потрясающе переплетается.

"Каждая история рассказана настолько по-доброму, но при этом очень проникновенно, что я рекомендую пересмотреть "Реальную любовь" еще раз", – отметила Маша Ефросинина.

Смотрите трейлер к фильму "Реальная любовь" (видео):

"За бортом" (Overboard)

Эта кинолента имеет два варианта – 1987 и 2018 года. В новом фильме миллиардера играет мужчина, а вот в предыдущей версии – женщина. Богачка, которая имеет собственную роскошную яхту, останавливается в небольшом городке, потому что ее судно нужно срочно отремонтировать. Ища на палубе кольцо, она случайно падает за борт и из-за травм теряет память. Чтобы наказать своенравную гостью, плотник решает рассказать миллиардерше, что она его жена и мама 4 детей.

Смотрите трейлер комедии "За бортом" (2018): видео

"Приключения S Николая"

Для всех, кто не верит в украинское кино, Маша Ефросинина приготовила особенный фильм – "Приключения S Николая". В новогодней комедии звезда сыграла одну из главных ролей. По сюжету, дети обнаруживают, что в их дом залез вор. Они решают не обращаться за помощью к родителям, а сами хотят спасти Рождество.

Смотрите трейлер к фильму "Приключения S Николая" (видео):

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"Отпуск по обмену" (Holiday)

Романтическая история двух успешных женщин, которые решают на праздники поменяться жильем, стала одной из самых популярных. Новогоднюю комедию с Камерон Диаз, Джудом Лоу, Кейт Уинслет и Джеком Блэком миллионы киноманов признали лучшей.

Смотрите трейлер к фильму "Отпуск по обмену" (видео):

"Балто" (Balto)

Единственным мультфильмом из списка Маши Ефросининой является "Балто". По сюжету, полуволк-полусобака живет на окраине городка в Аляске. Его все презирают из-за такого необычного происхождения. Внезапно в городке начинается эпидемия, а посланная упряжка с вакциной пропала по дороге к населенному пункту. На помощь людям приходит Балто, который отправляется на поиски вакцины.

Смотрите трейлер к мультфильму "Балто" (видео):

Полный выпуск видеоблога Маши Ефросининой: смотрите видео