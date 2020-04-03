5 топовых сериалов, которые стоит посмотреть во время карантина
Несмотря на то, что в Украине закрыты все кинотеатры, дома можно устроить импровизированный кинозал. В частности, есть много времени, чтобы пересмотреть самые интересные телевизионные картины. Журналисты 24 канала собрали 5 украинских и зарубежных сериалов, от просмотра которых невозможно оторваться.
"Поймать Кайдаша"
Это украинский сериал из 12 серий, от которых трудно оторваться. Телекартина – современная интерпретация повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". События происходят в селе Семигоры, но в недалеком прошлом – в 2000-х годах.
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Как и в повести украинского писателя, главные герои – семья Кайдашей – дерутся, ссорятся, решают бытовые вопросы, делят территорию и родительский дом. Но все это не вызывает озлобления к персонажам.
Актеры сериала "Поймать Кайдаша" / Фото СТБ
Авторы сериала сделали главных героев противоречивыми. В одной серии их жаль, в другой хочется схватить за плечи и чуть ли не кричать: "Ну что же ты делаешь?". Сериал вызывает разнообразные эмоции, но, в конце концов, от просмотра остаются только приятные впечатления.
Его уже посмотрели более 10 миллионов зрителей, и это количество продолжает расти.
Смотрите трейлер сериала "Поймать Кайдаша": видео
"Первые ласточки"
После громкой телевизионной премьеры, пока все 8 серий "Первых ласточек" постепенно публикуют на ютубе. О популярности украинского продукта даже написало издание BBC.
Сериал – не из веселых, но затрагивает важные подростковые проблемы, в частности травлю в школах. Телекартину полезно посмотреть как школьникам, так и их родителям, чтобы немножко лучше понимать, с какими вызовами приходится сталкиваться подросткам, как на них реагировать и как предотвратить фатальные последствия.
Герои сериала "Первые ласточки" / Фото glavred.info
Особенностью этого сериала является реклама горячей линии по противодействию буллингу. В конце каждого эпизода на экран выводился номер телефона и призыв позвонить, если зритель становился свидетелем или жертвой травли.
Смотрите трейлер сериала "Первые ласточки": видео
"Почему женщины убивают"
Сериал с невероятно красивой картинкой и непредсказуемым сценарием. По названию может показаться, что это история – исключительно для просмотра и девичьей компании. Впрочем, его стоит посмотреть и мужчинам, которые могут взять немало интересного для себя о поведении и мировоззрении женщин.
В сериале – 3 главные сюжетные линии, которые немного переплетаются между собой. Все события происходят в одном доме, но в трех временных промежутках: в 1960, 1980 и 2019 году.
Главные героини сериала "Почему женщины убивают" / Фото tvnz
Счастливые в браке главные героини вдруг узнают о тайнах своих мужчин, и, наконец, все сюжетные линии приводят к смерти. Особенность сериала – очень красивые декорации, костюмы, операторская работа, а также прически и наряды, которые присущи разным временным промежуткам.
Смотрите трейлер сериала "Почему женщины убивают": видео
"Утреннее шоу"
Если вам было интересно увидеть, как работает телевидение изнутри, тогда этот сериал непременно вам понравится. Хотя телевизионный процесс здесь не является главным. В шоу освещена актуальная на сегодня тема – харасмент.
Сериал начинается с того, что из вымышленного топового американского телеканала увольняют ведущего утреннего шоу. Причина – обвинения в домогательствах от бывших сотрудниц канала. И вокруг этого скандала закручиваются все события 10 серий.
Фрагмент из сериала "Утреннее шоу" / Фото goodhousekeeping
Кто-то пытается вопреки всему сохранить рабочее место, кто-то, благодаря случайному стечению обстоятельств, наоборот, становится звездой телевидения, а кто-то пытается выяснить правду.
Смотрите трейлер сериала "Утреннее шоу": видео
"Разочарование"
Если вы любите мультфильмы для взрослых, вас заинтересует мультсериал "Разочарование" от Мета Грюнинга, автора легендарных "Симпсонов". Анимационный сериал рассказывает сказочную историю принцессы-подростка Бин, которая страдает от алкоголизма, дружит с чертиком и эльфом.
Кадр из мультсериала "Разочарование" / Фото denofgeek
В каждой серии они попадают в какую-то передрягу. Изюминкой является украинское дублирование, ведь переводчики адаптировали реплики героев и шутки к украинским реалиям, поэтому смотреть и слушать – одно удовольствие.
Смотрите трейлер мультсериала "Разочарование": видео
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