Топ-5 побед Украины в культурной области за 2018 год: интересные детали

Звезды с мировым именем и члены королевских семей носят украинские бренды, песня на национальном языке попала в топ-треков на Shazam, а одно из агентств стало лучшим в мире. Эти, казалось бы, небольшие достижения создают одну большую победу Украины. Пусть это будет только началом.

В 2018 году Украина отличилась в культурной сфере, одержав несколько побед, о которых вы можете прочитать далее.

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Топ-5 культурных побед Украины

1. Успех песни "Плакала" украинской группы KAZKA

Об этой музыкальной композиции знают не только в Украине, однако на Родине исполнителей она стала настоящим хитом. Песня "Плакала" стала первым синглом, который попал в топ рейтинга программы Shazam. К слову, клип собрал более 75 миллионов просмотров.

Смотреть клип на песню "Плакала" группы KAZKA (видео):

2. Создание первого украинского брендинга

За 27 лет независимости Украина впервые получила собственный брендинг, который называется Ukraine NOW. Над созданием его уникальности, креативности и эстетической привлекательности работало агентство Banda Agency.



Бренд Украины Ukraine NOW / Instagram / @oounb.grushevsky

3. Украинский фильм "Донбасс" номинирован на "Оскар-2019"

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Оскаровский комитет Украины выдвинул кинокартину на популярную премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Также эта кинолента получила награду "За лучшую режиссуру" на Каннском кинофестивале. Режиссеров фильма награждали во второй по популярности программе в Каннах "Особый взгляд".

Смотреть трейлер к фильму "Донбасс" (видео):

4. Креативное украинское агенство одержало победу на "Каннских львах"

Летом 2018 года креативная компания Banda Agency, которая создавала первый брендинг Украины, получила бронзу в категории "Дизайна" по брендированию Евровидения-2017. Также они получили семь наград Red Dot Award, после чего были признанны лучшим агентством мира 2018 года.

5. Продакшн компании Radioaktive Film признали лучшим сервисом в мире.

Украинцы одержала победу на премии Shots Awards в номинации "Лучший продакшн-сервис года" (Production Service Company Of The Year).

К слову, они работали с компаниями Apple, Lenovo, Audi, Hennessy, Absolut и другими.

Смотреть видео, которое Radioaktive Film сняли для компании Apple: