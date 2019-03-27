Топ-5 роскошных вышиванок в гардеробе Ольги Сумской

Украинская вышиванка приобретает все большую популярность за рубежом. Однако и отечественные модницы любят щеголять эффектным национальным нарядом. Среди них – актриса Ольга Сумская.

Светские мероприятия, национальные праздники, телеэфиры – украинская вышиванка может гармонично выглядеть в любой ситуации. Это ярко демонстрирует актриса Ольга Сумская, которая наполнила свой блог эффектными снимками в национальном наряде.

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Журналисты LifeStyle 24 на примере звезды решили продемонстрировать, как можно стильно выглядеть в вышитом наряде даже на красных дорожках.

Топ-5 вышиванок в гардеробе Ольги Сумской

В японском стиле

На церемонии вручения премий Человек года-2018 Ольга Сумская появилась в роскошном платье-вышиванке. Наряд от дизайнера Yuliya Magdych был золотого цвета и с большими цветами. Знаменитая актриса дополнила свой образ для красной дорожки клатчем и обувью на каблуке. Дизайнерские украшения завершили ее стильный вид.



Ольга Сумская в эффектном платье-вышиванке / Instagram / @olgasumska



Актриса Ольга Сумская / Instagram / @olgasumska

Рождественское платье

Не менее впечатляющим является платье Ольги Сумской, в котором она встречала Рождество. Зеленый наряд дизайнеры украсили маками и поясом с кистями, что выглядело очень стильно. Платье подчеркнуло стройную талию актрисы, а разрез на ноге добавил пикантности к эффектному образу.

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В своем блоге Ольга Сумская решила показать, как можно осовременить национальную одежду. К платью актриса подобрала зеленые кроссовки, которые гармонично дополнили ее стильный образ.



Ольга Сумская на Рождество / Instagram / @olgasumska

Вышитый пиджак

И не только платья есть в гардеробе очаровательной Ольги Сумской. Из коллекции любимого дизайнера Yuliya Magdych звезда выбрала стильный желтый пиджак с черной вышивкой и кистями. К нему известная модница подобрала черное приталенное миди-платье. На светском мероприятии яркая Ольга Сумская сумела привлечь внимание всех участников.



Ольга Сумская / Instagram / @olgasumska

Платье для торжеств

Даже для празднования 95-ой годовщины провозглашения Республики Турция Ольга Сумская пришла в вышиванке. Для торжественного мероприятия актриса нашла в своем гардеробе роскошное черное платье с золотым орнаментом. Ольга Сумская выглядела непревзойденно и, в связи с немалым количеством фото, чувствовала себя в национальном наряде очень уверенно.



Ольга Сумская в платье-вышиванке / Instagram / @olgasumska



Актриса Ольга Сумская на торжественном мероприятии / Instagram / @olgasumska

Традиционная национальная вышивка

А вот на День Независимости Украины Ольга Сумская предстала перед поклонниками в древнем традиционном наряде – рубахе-вышиванке и плахте. Наряд был расшит черным орнаментом, который звезда дополнила эффектным ожерельем.



Ольга Сумская на День Независимости / Instagram / @olgasumska