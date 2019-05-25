Топ-5 самых красивых парков Европы

В 1999 году Федерация "Европарк", которая занимается природными объектами в 38 странах Европы, предложила отмечать День парков как символ международной солидарности в природных и культурных достояний. С тех пор его празднуют ежегодно 24 мая. В этот день "Институт просвещения" рассказывает о самых красивых city-парках и садах Европы.

Сады Клода Моне (Живерни, Франция)

Клод Моне был не только выдающимся художником-импрессионистом, но и знатоком ландшафтного искусства. До сих пор его Нормандский и Водный сад в Живерни ежегодно привлекает полмиллиона желающих посмотреть на красоту красок природы. Художник переехал в Живерни, что в 80 километрах от Парижа в 1883 году. К дому прилегал один большой участок земли в один гектар.

Когда Моне решил превратить его в сад, пришлось существенно реконструировать пространство и избавиться от нескольких десятков деревьев. На их месте художник высадил различные сорта роз, полевых цветов, маков, ромашек. В соответствующие сезоны двор пульсировал яркими цветами.

Это вдохновляло Моне, и на его картинах все чаще появлялся собственный сад. Также очарованность цветами побудила углубиться в ботанику, чтобы узнать о новых редких сортах растений и обязательно вырастить их у себя. Этот сад получил название Нормандский.



Сады Клода Моне

Когда же собрал достаточно денег, Моне решился на покупку соседнего участка для возведения еще одного сада, но уже более грандиозного – в японском стиле. Для воплощения идей художника пришлось проектировать искусственный водоем и целую систему водных каналов. Среди прочего, в Водном саду художник высадил плакучие ивы, японские клены, бамбуковую рощу, глицинии, азалии, рододендроны, а из водоемов начали выглядывать декоративные водяные лилии разных цветов.



В парка есть искусственный водоем и система водных каналов

В Живерни Моне прожил 43 года – вплоть до смерти. В этот период его сады стали главным сюжетом картин великого мастера. Там в Живерни родились "Лодка" (1887), "Водяные лилии, вечернее впечатление" (1897-1898), "Лилии цветут" (1914-1917), "Пруд с кувшинками" (1919) и еще несколько сотен полотен.

Навестить художника и посмотреть на красоту, которую он создал вживую, приезжали его также именитые друзья – Матисс, Сезанн, Ренуар, Писсарро. И не с пустыми руками – часто имели в подарок какие-то необычные растения для сада Моне.



Художника неоднократно посещали его друзья

Однако увлечение Моне разделяли не все. Так, местные неоднократно жаловались на художника власти, мол, тот своими растениями портит воду.



Местные жители жаловались на художника

После смерти художника в 1926 году уход за детищем Моне взяла на себя падчерица Бланш. Когда в 1947 году умерла и Бланш, сады обветшали. Привели их в порядок после того, как по завещанию сына художника Мишеля все имущество семьи – дом, картины, что там были сады, – было передано Академии изящных искусств. Реконструкция была масштабной и нуждалась в финансах, которых не было. Поэтому весь процесс растянулся на 14 лет – с 1966 до 1980. Тогда было заново вырыты пруд и построен новый японский мостик, который так любил Моне.



Сад Моне долгое время приходил в упадок

Парк цветов Кекенгоф (Лиссе, Нидерланды)

Удивительный парк раскинулся на 32 гектарах земли. И вся эта гигантская площадь покрыта 7 миллионами цветов, из которых 4,5 миллиона тюльпанов 100 разновидностей. Также здесь выращивают нарциссы, розы, сирень, орхидеи, гиацинты, крокусы, рябчики, мускарии и 90 видов деревьев.



Парк цветов Кекенгоф

Возвели парк еще в 1840 году братья Зохеры. А в 1949 году состоялась первая выставка цветов. Идея такого мероприятия принадлежала торговцам цветов – они нуждались в какой-нибудь платформе для наглядности. Сейчас ежегодно около миллиона туристов приезжают сюда увидеть своими глазами такое разнообразие цветов, которое органично вплетается в ландшафтные композиции – ручьи, водопады, фонтаны, каналы и даже мельница, которая до сих пор работает.

Но "каждый" не означает, что парк открыт весь год. Он работает только с конца марта до конца мая. И только за два месяца он принимает тот самый миллион гостей. В конце апреля посетителей и посетительниц радуют парадом цветов Bloemencorso Bollenstreek. В парке расположены три павильона – "Виллем-Александр", "Оранье Нассау" и "Биатрикс".

В первом выращивают гиацинты, гортензии, лилии, горшковые растения и луковицы цветы в горшках; во втором – фрезии, герберы, розы, тюльпаны, ирисы, альстромерии, нарциссы, хризантемы, каллы, гвоздики; третий предназначен для экспозиции орхидей и принадлежит принцессе Нидерландов.



В парка растут семь миллионов цветов

Купить цветы в парке нельзя. Вы можете разве выбрать сорт интересующих вас растений и приобрести луковицы, а дальше уже выращивать красоту самостоятельно у себя дома.

Парк Гуэль (Барселона, Испания)

Творение выдающегося каталонского архитектора Антонио Гауди идентично его философии, в которой развивал идеи органического сосуществования природы и человека. Он утверждал, что природа не знает прямых линий, поэтому смело нарушал строительные нормы. Так, вместо однотипных объектов-коробок создавал целые живые организмы.

Таким является парк Гуэль. Пробираясь сквозь сложную систему индивидуальных образов Гауди, здесь мы находим колонны-стволы, помещения-пещеры, цветы, застывшие в рельефной керамике; фантастических животных, покрытых красочной битой плиткой; дома, которые, кажется, покрыты глазурью.



Гауди развивал идеи органического сосуществования природы и человека

Однако сначала парк не задумывался как собственно парк. Это должно быть элитное поселение для местной буржуазии. Заказал такой проект друг архитектора предприниматель Эузеби Гуэль. Строительство началось в 1900 и закончилось почти через 15 лет – в 1914. И что в итоге? Поселиться там не хотели, потому что было далеко до центра города.

Гауди и Гуэль там успели пожить, но все же в 1926 году местные власти выкупили всю территорию поселения и сделали общественным парком.

Парк Мирабель (Зальцбург, Австрия)

Парк разбили в конце XVII века перед одноименным замком, где ныне располагается резиденция городского совета Зальцбурга. Один из символов парка – волшебный фонтан Пегаса. Вокруг него расположены четыре скульптуры, символизирующие стихии огня, воды, земли и воздуха. Кстати, здесь снимали одну из сцен знаменитого голливудского мюзикла 1965 года "Звуки музыки".



Парк Мирабель

Неподалеку можно найти Летний театр, который "затонул" в зелени. Летом там проводят различные праздники. Кроме того, в парке Мирабель разбили живописный сад роз и оранжерею.



В парку Мирабель разбили живописный сад роз и оранжерею

Королевские сады (Копенгаген, Дания)

История Королевских садов возле замка Розенборг началась еще в 18 веке. Фактически сначала это был просто большой огород. Там выращивали лечебные травы и овощи для королевского двора.



Королевские сады

Общественным парком сады стали значительно позже. Теперь по аллеям гулять может любой, на лужайках устраивают пикники, а туристы приходят сюда любоваться коврами из тюльпанов. Эстетики Королевским садам добавляют мраморные скульптуры и украшенные беседки.