Топ-5 самых курьезных ситуаций с беременной Меган Маркл

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Меган Маркл: курьезы
Меган Маркл: курьезы / www.gettyimages.com

В конце апреля у супругов герцогов Сассекских появится первенец. И пока все мировые СМИ и поклонники королевской семьи в ожидании радостной новости, журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, какими курьезами отличилась Меган Маркл во время своей беременности.

Меньше, чем за год Меган Маркл стала народной любимицей в Великобритании. Поэтому жена принца Гарри получает немалое внимание общественности во время каждого публичного выхода, а СМИ тщательно следят за всеми событиями, которые происходят с участием герцогини Сассекской. Особенно после объявления о беременности к Меган Маркл и ее отношениям с принцем Гарри были прикованы все взгляды.

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И, как и любая знаменитость, представительница королевской семьи не смогла избежать курьезов. Журналисты LifeStyle 24 подобрали 5 самых забавных ситуаций с беременной Меган Маркл, которые вызвали смех у читателей.

Актерская мимика

Видимо, герцогиня Сассекская еще не забыла о своей актерской карьере, поэтому перед камерами она ярко демонстрирует свои эмоции. Это особенно было заметно в начале февраля 2019 года, когда беременная Меган Маркл приняла участие в двух запланированных встречах – в Ассоциации университетов Содружества и Королевском национальном театре. Там журналисты сделали сотни фото, среди которых можно увидеть гримасы Меган.

Меган Маркл оконфузилась на острове Тонга / Getty Images


Конфуз Меган Маркл / Getty Images

Прозрачное платье

И это не единственный раз, когда наряд подводил жену принца Гарри. Во время публичного выхода она засветила нижнее белье в прозрачной плиссированной юбке.

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Меган Маркл / Getty Images

Безудержный смех

Хоть Меган Маркл уже является представительницей королевской семьи, ее американские привычки остались неизменными. Бывшая актриса не следует протоколу и ярко выражает свой восторг и не сдерживает громкого смеха. Во время визита в учебный центр она расхохоталась от неожиданного звука: от смеха беременная Меган Маркл изогнулась и держалась за живот, что выглядело очень забавно.

Кража на светском мероприятии

И не только Меган Маркл вызывает конфузы. Принц Гарри во время их совместного выхода украл десерт, который приготовила его очаровательная жена. Это не осталось незамеченным, а сеть и до сих пор смеется над курьезными кадрами.

Смотрите видео, как принц Гарри вынес выпечку втайне от Меган Маркл:

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: LifeStyle 24
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