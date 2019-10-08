5 вещей осеннего декора: советы дизайнера

С наступлением осени и приближением холодной поры мы все больше ощущаем потребность в уюте. Особенно это касается места, где находимся несколько часов перед и после рабочего дня – нашего дома. Наполнять его теплом могут не только обогреватели или камины, но и правильный декор.

О пяти самых главных украшениях дома осенью редакция LifeStyle24 спросила у дизайнера интерьера Юлии Сушицкой. По ее словам, наша квартира или дом должны дышать цветами осени: "Это все варианты охры – желтый, оранжевый и красный, а еще глубокий зеленый и оливковый. Большинство из них приглушенные, не такие яркие, как летние оттенки. Если же говорим о декорировании помещения, то учтите текстиль, в частности вязаные пледы, также обязательно подумайте о свете", – убеждена она.

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Итак, к вашему вниманию подборка из топ-5 вещей, которыми можно украсить дом в осеннюю пору:

1. Дополнительный свет

Эксперт по подбору декора считает: осенью свет в доме должен быть точечным, то есть направленным только на определенную часть комнаты. Таким источником, как говорит она, могут быть настольные лампы, гирлянды и свечи с аромамаслами (лаванда, роза, цитрусовые). "Этого будет достаточно для отдыха, например, просмотра фильмов. Когда я прихожу домой в вечернее время, то включаю только дополнительное освещение. К примеру, когда готовлю на кухне, то светится только под моей кухонной поверхностью", – рассказывает Юлия Сушицкая.



Дополнительным источником света служат свечи / Pinterest



Гирлянды тоже добавят уют в комнате / Pinterest

2. Вязаные элементы

По мнению дизайнера, именно вещи, выполненные вязкой, являются одним из важнейших атрибутов осени дома. Поэтому их в доме может быть несколько. "Имейте вязаные пледы с большими кистями или помпонами, или же выбирайте плетеные "наволочки" для подушек. Также одевайте длинные свитера. Это подарит вам теплоту", – советует наша собеседница.



Читая книгу или наслаждаясь любимым напитком, вы можете укрыться вязаными пледами / Pinterest



Осенний декор / Pinterest

3. Вазы, бутылки и растительные композиции

Наши комната, кухня, коридор или даже ванная выглядят обыденно без вещей, которые могут их оживить. Пускай это и мелочи. "Именно с помощью миниатюрного декора можно создать желаемый уют. Приобретите бутылку-колбу из тонированного стекла и положите туда веточки хлопка, камыша, украсьте ее шишками или листьями с деревьев. Еще одна деталь, которая, наверное, самая популярная в Европе, – осенний венок на дверь, с теми же листьями и соответствующими украшениями. Представьте: вы только зашли домой, как уже видите намек на время года!" – делится секретами Юлия Сушицкая.



Бутылочка из тонированного стекла – неотъемлемый декор в доме во время осени / Pinterest



Осенний декор / Pinterest

4. Тыквы

С осенью у нас ассоциируется урожай. Неплохо было бы поселить его частичку и у себя в гостиной или на кухне. Первая ассоциация с огородными богатствами этой поры – тыква. "Она может быть либо настоящей, либо, например, из мешковины. Минималистично, но эффектно выглядит тогда, когда вы выкрасите ее в белый цвет. Если же имеете детей, то вообще можете устроить интерактивное занятие: разрисуйте тыкву вместе! А после такого творчества украсьте ее осенним декором на свое усмотрение", – говорит дизайнер интерьера.



Удачным элементом декорирования может быть и вот такая белая тыква / Pinterest

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5. Посуда

Осенью важно не только то, чем мы укрываемся или куда именно направлен наш дополнительный свет. Посмотрим в кухонный шкаф для посуды. Что там? Если большинство однотонных тарелок или такие, орнамент которых нам уже приелся, то пора подумать о новой утвари! Наша собеседница советует выбирать, в частности, керамические тарелки. "Керамика должна быть красивой. Присмотритесь к посуде с флористическими принтами, деревянными или золотыми вставками. Можете выбрать полностью деревянную посуду. В ней блюда будут смаковать вам по-особенному", – отмечает она.



Примеры керамики с деревянными вставками, которые так уместны в осеннем декоре / Pinterest



Посуда, которая придает настроение / Pinterest