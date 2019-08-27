Топ-6 самых выдающихся фильмов с участием Богдана Ступки

Сегодня, 27 августа, выдающемуся украинскому актеру Богдану Ступке могло бы исполниться 77 лет. Гениальный актер театра и кино сыграл более чем в 100 фильмах за свою карьеру и оставил невероятное творческое наследие для потомков и поклонников.

Большинство кинокартин хорошо известны украинскому зрителю, а некоторые из них киноманы просматривают уже не первый раз. Богдан Ступка создал целую эпоху в украинском кинематографе, работав на одной съемочной площадке с такими знаменитыми фигурами в кино как Отар Иоселиани, Кшиштоф Занусси, Ежи Гофман, Режис Варнье, Юрий Ильенко, Кира Муратова и многие другие.

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Кроме знаменательной фильмографии, покойный Богдан Ступка сыграл в более чем ста театральных постановках, среди которых самые выдающиеся: "Украденное счастье" режиссера-постановщика Сергея Данченко, "Истерия" Григория Гладия и "Легенда о Фаусте" Андрея Приходько.



Богдан Ступка, 2009 год

Несмотря на то, что уже прошло 6 лет со дня смерти Богдана Ступки, его мудрые слова и бесценные образы из фильмов до сих пор остались в сердцах поклонников. Предлагаем подборку фильмов, по которым мы помним гениального актера.

Белая птица с черной отметиной (1970)

Свой дебют в украинском кинематографе Богдан Ступка провел в 1970 году в фильме "Белая птица с черной отметиной" режиссера Юрия Ильенко. События фильма происходят в 1937-1947 годах в селе на Буковине.

Белая птица с черной отметиной 1970: смотреть фильм онлайн

Кайдашева семья (1993)

В 1987 году Богдан Ступка принял участие в съемках украинского фильма Владимира Городько "Кайдашева семья", где актер исполнил главную роль шафера Кайдаша. Кинокартина основана на одноименной повести украинского писателя Ивана Нечуй-Левицкого.

Кайдашева семья 1993: смотреть фильм онлайн

Огнем и мечом (1999)

Одна из первых кинолент, которая поднимала политически сложные темы польско-украинских отношений, называлась "Огнем и мечом" и была снята польским режиссером Ежи Хоффманом в 1991 году. В основу фильма лег одноименный роман Генрика Сенкевича "Огнем и мечом", а главную роль Богдана Хмельницкого исполнил Богдан Ступка.

Огнем и мечом 1999: смотреть фильм онлайн

Черная рада (2000)

Исторический мини-сериал, в котором Богдан Ступка исполнил главную роль Ивана Брюховецкого, снял Николай Засеев-Руденко. Лента состояла из 1 сезона и 9 серий и выходила в 2000 и 2001 году. Сериал экранизирован на основе одноименного романа украинского писателя Пантелеймона Кулиша.

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Молитва за гетмана Мазепу (2001)

Богдан Ступка в своей кинокарьере выполнил еще одну роль – гетмана Ивана Мазепу в фильме "Молитва за гетмана Мазепу". Режиссером художественного фильма стал Юрий Ильенко и снят он был в 2001 году. Кроме большого актерского состава и съемочной команды, этот фильм стал первым полнометражным и крупнобюджетным фильмом за годы независимости Украины. Мировая премьера киноработы состоялась в 2002 году на Берлинском международном кинофестивале во внеконкурсной программе.

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Тарас Бульба (2009)

Одну из своих самых выдающихся главных ролей в творческой жизни Богдан Ступка сыграл в картине "Тарас Бульба". Фильм российского режиссера и политического деятеля Владимира Бортко в 2014 году запретили к показу и распространению в Украине. А все из-за "искажения исторических событий, фальсификации и дискредитации украинской национальной идеи". Фильм 2009 года, который из-за оторванности от исторической правды часто характеризуют жанром "фэнтези", снят по мотивам одноименной повести Николая Гоголя.

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