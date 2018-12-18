Топ-7 фильмов гениального Стивена Спилберга, которые стоит посмотреть

117 Читати новину українською
Стивену Спилбергу 72: лучшие фильмы режиссера
Стивену Спилбергу 72: лучшие фильмы режиссера / variety.com

Наверное, в мире не найдется человека, который бы не знал имени голливудского режиссера Стивена Спилберга. Его работы захватывают незаурядным сюжетом и звездным актерским составом.

Сегодня, 18 декабря, талантливый Стивен Спилберг празднует день рождения. Голливудскому режиссеру исполнилось 72 года. Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать 7 лучших фильмов Стивена Спилберга, которые стоит посмотреть.

Читайте также: Европейская киноакадемия назвала лучшие фильмы 2018 года

"Челюсти" (1975)

Классический триллер по роману Питера Бенчли получил большое признание в мире. Киноленту впервые назвали блокбастером, а на престижной церемонии "Оскар" она завоевала три награды.

По сюжету, на острове Эмити происходят кровавые убийства. Как выясняют правоохранители, жертвы умирали от атаки беспощадной акулы. Главный герой, шеф полиции Мартин Броуди, решает самостоятельно уничтожить хищника.

Оскароносный фильм "Челюсти": смотреть трейлер фильма онлайн 

 

"Назад в будущее" (1985)

Это культовый приключенческий фильм, который рассказывает фантастическую историю подростка Марти Мак-Флая и изобретателя Эммета Брауна. "Док" показывает парню сконструированную машину времени, в которой они и отправляются в странствия.

"Назад в будущее": смотреть трейлер фильма онлайн

 

"Парк Юрского периода" (1993)

Коллекцию знаменитых кинолент Стивена Спилберга пополнила серия фильмов "Парк Юрского периода". По сюжету, на вымышленном острове, который был создан как парк развлечений с живыми динозаврами, из-за диверсии одного из ученых опасные животные вырываются на волю. 

"Парк Юрского периода": смотреть трейлер фильма онлайн

 

"Список Шиндлера" (1993)

Одна из наиболее драматических кинолент Стивена Спилберга показала его еще и как гуманиста. В черно-белом фильме "Список Шиндлера" режиссер мастерски воплотил историю о Голодоморе.

Смотрите трейлер к фильму "Список Шиндлера" (видео):

 

"Индиана Джонс и последний крестовый поход" (1989)

Приключенческий фильм об Индиане Джонсе стал по-настоящему культовым, а после его просмотра немало подростков заинтересовались историей. Сама же кинолента о приключениях археолога покорила мир по количеству просмотров и стала лауреатом премии "Оскар".

"Индиана Джонс и последний крестовый поход": смотрите трейлер фильма онлайн

 

"Спасти рядового Райана" (1998)

Кинолента "Спасти рядового Райана" Стивена Спилберга стала одной из лучших историй о Второй мировой войне. Фильм завоевал 5 премий "Оскар".

"Спасти рядового Райана": смотрите трейлер фильма онлайн

 

Читайте также: Лучшие фильмы декабря: что стоит посмотреть в предновогоднее время

"Линкольн" (2012)

Драма о 16-м Президенте США Аврааме Линкольне стала настоящим открытием для многих киноманов. Фильм хоть и биографический, но не оставит равнодушными даже самых требовательных киноманов.

"Линкольн": смотрите трейлер фильма онлайн

 

Теги: LifeStyle Кино Стивен Спилберг
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Топ-7 фильмов гениального Стивена Спилберга, которые стоит посмотреть
сегодня 19:58 Топ-7 фильмов гениального Стивена Спилберга, которые стоит посмотреть
117
Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
сегодня 19:35 Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
43267
Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
сегодня 18:30 Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
5194
Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
сегодня 16:25 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 8313
Что подарить парню на Новый год 2019: идеи подарков, которые понравятся любимому
сегодня 15:21 Что подарить парню на Новый год 2019: идеи подарков, которые понравятся любимому
Олена Булан 18935
День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
сегодня 11:23 День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
Юлія Девда 37713
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук