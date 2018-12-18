Топ-7 фильмов гениального Стивена Спилберга, которые стоит посмотреть

Наверное, в мире не найдется человека, который бы не знал имени голливудского режиссера Стивена Спилберга. Его работы захватывают незаурядным сюжетом и звездным актерским составом.

Сегодня, 18 декабря, талантливый Стивен Спилберг празднует день рождения. Голливудскому режиссеру исполнилось 72 года. Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать 7 лучших фильмов Стивена Спилберга, которые стоит посмотреть.

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"Челюсти" (1975)

Классический триллер по роману Питера Бенчли получил большое признание в мире. Киноленту впервые назвали блокбастером, а на престижной церемонии "Оскар" она завоевала три награды.

По сюжету, на острове Эмити происходят кровавые убийства. Как выясняют правоохранители, жертвы умирали от атаки беспощадной акулы. Главный герой, шеф полиции Мартин Броуди, решает самостоятельно уничтожить хищника.

Оскароносный фильм "Челюсти": смотреть трейлер фильма онлайн

"Назад в будущее" (1985)

Это культовый приключенческий фильм, который рассказывает фантастическую историю подростка Марти Мак-Флая и изобретателя Эммета Брауна. "Док" показывает парню сконструированную машину времени, в которой они и отправляются в странствия.

"Назад в будущее": смотреть трейлер фильма онлайн

"Парк Юрского периода" (1993)

Коллекцию знаменитых кинолент Стивена Спилберга пополнила серия фильмов "Парк Юрского периода". По сюжету, на вымышленном острове, который был создан как парк развлечений с живыми динозаврами, из-за диверсии одного из ученых опасные животные вырываются на волю.

"Парк Юрского периода": смотреть трейлер фильма онлайн

"Список Шиндлера" (1993)

Одна из наиболее драматических кинолент Стивена Спилберга показала его еще и как гуманиста. В черно-белом фильме "Список Шиндлера" режиссер мастерски воплотил историю о Голодоморе.

Смотрите трейлер к фильму "Список Шиндлера" (видео):

"Индиана Джонс и последний крестовый поход" (1989)

Приключенческий фильм об Индиане Джонсе стал по-настоящему культовым, а после его просмотра немало подростков заинтересовались историей. Сама же кинолента о приключениях археолога покорила мир по количеству просмотров и стала лауреатом премии "Оскар".

"Индиана Джонс и последний крестовый поход": смотрите трейлер фильма онлайн

"Спасти рядового Райана" (1998)

Кинолента "Спасти рядового Райана" Стивена Спилберга стала одной из лучших историй о Второй мировой войне. Фильм завоевал 5 премий "Оскар".

"Спасти рядового Райана": смотрите трейлер фильма онлайн

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"Линкольн" (2012)

Драма о 16-м Президенте США Аврааме Линкольне стала настоящим открытием для многих киноманов. Фильм хоть и биографический, но не оставит равнодушными даже самых требовательных киноманов.

"Линкольн": смотрите трейлер фильма онлайн