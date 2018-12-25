Топ-8 малоизвестных фактов о Злате Огневич, которые могут удивить

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Злата Огневич: Топ-8 малоизвестных фактов о певице
Злата Огневич: Топ-8 малоизвестных фактов о певице / Instagram / @sergeipolunin

Украинская певица Злата Огневич, покорившая сердца миллионов меломанов, празднует день рождения. Сегодня, 12 января, звезде исполнилось 33 года.

Немало украинцев восхищаются талантом Златы Огневич, однако мало кто знает детали ее личной жизни. Журналисты LifeStyle 24 подобрали 8 интересных фактов, которые смогут вас удивить.

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Настоящее имя Златы Огневич – Инна Бордюг.

Будущая звезда родилась в городе Мурманске, в России. Впоследствии семья Златы Огневич переехала в Крым, где и началась вокальная карьера певицы. До оккупации украинского полуострова артистка была лицом рекламной кампании Крыма.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Родители звезды не имеют отношения к шоу-бизнесу. Злата Огневич родилась в семье военного хирурга и педагога. Однако в подростковом возрасте артистка решила поступить в одно из самых известных заведений Украины – Киевский институт музыки.

Злата Огневич зарабатывала первые деньги в возрасте 10 лет. Будущая звезда взвешивала туристов на пляже.

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Артистка выходила на сцену не только с сольным проектом. Злата Огневич была участницей латино-бэнда и вокалисткой Государственного ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины.

Идеальную фигуру Злата Огневич поддерживает благодаря физическим упражнениям и диетам. Певица призналась, что она отказалась от молочных продуктов и уже 2 года не ест мясо. Зато в ее рационе есть рыба.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Кроме этого, звезда занимается балетом, поэтому с легкостью прошла отбор в шоу "Танцы со звездами 2018".

В 2013 году Злата Огневич представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение". По результатам шоу, она заняла третье место.

Выступление Златы Огневич на "Евровидении 2013": смотрите видео

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Злата Огневич
Источник: 24 Канал
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