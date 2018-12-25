Топ-8 малоизвестных фактов о Злате Огневич, которые могут удивить

Украинская певица Злата Огневич, покорившая сердца миллионов меломанов, празднует день рождения. Сегодня, 12 января, звезде исполнилось 33 года.

Немало украинцев восхищаются талантом Златы Огневич, однако мало кто знает детали ее личной жизни. Журналисты LifeStyle 24 подобрали 8 интересных фактов, которые смогут вас удивить.

Читайте также: Это саундтрек моей обнаженной души, – Злата Огневич презентовала новый студийный альбом

Настоящее имя Златы Огневич – Инна Бордюг.

Будущая звезда родилась в городе Мурманске, в России. Впоследствии семья Златы Огневич переехала в Крым, где и началась вокальная карьера певицы. До оккупации украинского полуострова артистка была лицом рекламной кампании Крыма.

Родители звезды не имеют отношения к шоу-бизнесу. Злата Огневич родилась в семье военного хирурга и педагога. Однако в подростковом возрасте артистка решила поступить в одно из самых известных заведений Украины – Киевский институт музыки.

Злата Огневич зарабатывала первые деньги в возрасте 10 лет. Будущая звезда взвешивала туристов на пляже.

Читайте также: Сколько весит Злата Огневич: неожиданное признание певицы

Артистка выходила на сцену не только с сольным проектом. Злата Огневич была участницей латино-бэнда и вокалисткой Государственного ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины.

Идеальную фигуру Злата Огневич поддерживает благодаря физическим упражнениям и диетам. Певица призналась, что она отказалась от молочных продуктов и уже 2 года не ест мясо. Зато в ее рационе есть рыба.

Кроме этого, звезда занимается балетом, поэтому с легкостью прошла отбор в шоу "Танцы со звездами 2018".

В 2013 году Злата Огневич представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение". По результатам шоу, она заняла третье место.

Выступление Златы Огневич на "Евровидении 2013": смотрите видео