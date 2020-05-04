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Нудистские пляжи в Украине: подборка лучших мест

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Лучшие нудистские пляжи в Украине
Лучшие нудистские пляжи в Украине / unsplash.com

Любителей загорать обнаженными немало. Пляжи для нудистов довольно популярны во всем мире. В Украине есть достаточно много уютных пляжей для тех, кто любит отдых без одежды.

Больше всего пляжей расположилось в Одессе. Вместе с десятком других пляжей, сформировался список лучших мест для отдыха голышом в Украине, пишет "Украинская правда. Жизнь". До лета осталось совсем немного, поэтому если вы принадлежите к когорте людей, практикующих обнаженный отдых – выбирайте пляж, который вам больше нравится. 

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Топ лучших нудистских пляжей в Украине

Чкаловский пляж (Одесса) – один из самых популярных нудистских пляжей в Украине. Он расположен практически в самом центре города, в курортной зоне, справа от пляжа санатория имени Чкалова.

Дикий пляж в районе Каролино-Бугаз (Одесская область) расположен между базой отдыха "Чайка" и пансионатом "Одесса". Добираться от железнодорожного вокзала на электричке Одесса – Белгород-Днестровский до остановки "Студенческая".

Не такое людное место для любителей отдыхать голышом в Южном (Одесская область). Можно добраться за 15 минут ходьбы от городского пляжа. Его особенность – изложенное полукругом из камней укрытия, которое специально построили местные жители, чтобы избежать встреч со знакомыми. Добраться можно от автостанции маршруткой №68 или пешком от городского пляжа до холодного источника.

Добірка пляжів де можна відпочити голяка
Подборка пляжей где можно отдохнуть голышом

Нудисты также отдыхают на острове Джарылгач (Скадовск, Херсонская область). Там чистота и отсутствие цивилизации. Добираться от поселка Лазурное.

Нудистский пляж на острове Дзендзик (Запорожская область) расположен в заповедной зоне и защищен зарослями камыша, поэтому надежно скрывает тех, кто здесь отдыхает. Туда довезет маршрутное такси № 15 от автовокзала, остановка "Средняя коса".

В Бердянске (Запорожская область) также есть пляжи для нудистов. К такому месту отдыха можно добраться на автобусах №2 и 15 (остановка "Курорт") и пройдя пешком вдоль лимана.

Пляж в Кирилловке (Федотова коса) – это километр дикого побережья от села Степок к острову Бирючий. От посторонних берег хорошо спрятан высокой травой и валом. Туда нужно ехать по трассе вдоль побережья в сторону села Степок и повернуть за автокемпинг.

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Остров Хортица (Запорожская область) также место для нудистов. Наумовский пляж расположен в Санатории и профилактории местных предприятий. Добираться на маршрутке, идущей к Бабурке.

Свой пляж есть на косе в Николаеве, на берегу жилого микрорайона Намыв. Маршруткой можно приехать в микрорайон, а затем пройти к песчаной косе.

Место для нудистов на Оболони (Киев) – на берегу залива "Собачье устье" за яхт-клубом. Место просторное, можно расположиться даже с палаткой. Добраться туда можно на троллейбусах №24 и 44 до конечной остановки.

"Довбычка" (Киев) – самый просторный и самый известный нудистский пляж Киева, расположенный в южной части Труханова острова. Идти пешком нужно от станции метро "Гидропарк" до венецианского мостика, потом дойти до реки и на лодке переправиться на остров.

Нудистські пляжі в Україні
Нудистские пляжи в Украине

Магистратское озеро – единственное место для нудистов в Чернигове. Пляж расположен недалеко от проспекта Мира, откуда надо идти по пешеходному мосту, минуя Черниговский парашютный клуб. От моста до пляжа между 2 озер – пешком.

Нудистский пляж в поселке Безлюдовка (Харьковская область) – в 13 км от Харькова. Добраться можно автобусом или автомобилем до поселка Безлюдовка. Маршрутки ходят от станций метро "Спортивная" и "Проспект Гагарина".

Дикий пляж на Монастырском острове (Днепр) видно сразу за официальным городским пляжем, в самом конце острова. Ехать надо маршруткой или трамваем №1 в парк имени Тараса Шевченко, а потом пройти через парк в конец острова.

Кременчугские нудисты также имеют свой пляж "Под мостом". Туда нужно приехать в микрорайон Крюков и идти слева от моста до острова Шаломай.

Нудистский пляж на Таможне (Черкассы) расположен между городскими центрами отдыхающих "Ривьера" и "Таможня". Чтобы туда добраться, нужно идти от сквера Богдана Хмельницкого по улице Раскопной до Гагарина, а дальше – в сторону воды.

Автор: Олена Левчук
Теги: Новости Украины LifeStyle Путешествия Отдых Новости Одессы Новости Херсона
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