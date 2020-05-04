Нудистские пляжи в Украине: подборка лучших мест

Любителей загорать обнаженными немало. Пляжи для нудистов довольно популярны во всем мире. В Украине есть достаточно много уютных пляжей для тех, кто любит отдых без одежды.

Больше всего пляжей расположилось в Одессе. Вместе с десятком других пляжей, сформировался список лучших мест для отдыха голышом в Украине, пишет "Украинская правда. Жизнь". До лета осталось совсем немного, поэтому если вы принадлежите к когорте людей, практикующих обнаженный отдых – выбирайте пляж, который вам больше нравится.

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Топ лучших нудистских пляжей в Украине

Чкаловский пляж (Одесса) – один из самых популярных нудистских пляжей в Украине. Он расположен практически в самом центре города, в курортной зоне, справа от пляжа санатория имени Чкалова.

Дикий пляж в районе Каролино-Бугаз (Одесская область) расположен между базой отдыха "Чайка" и пансионатом "Одесса". Добираться от железнодорожного вокзала на электричке Одесса – Белгород-Днестровский до остановки "Студенческая".

Не такое людное место для любителей отдыхать голышом в Южном (Одесская область). Можно добраться за 15 минут ходьбы от городского пляжа. Его особенность – изложенное полукругом из камней укрытия, которое специально построили местные жители, чтобы избежать встреч со знакомыми. Добраться можно от автостанции маршруткой №68 или пешком от городского пляжа до холодного источника.



Подборка пляжей где можно отдохнуть голышом

Нудисты также отдыхают на острове Джарылгач (Скадовск, Херсонская область). Там чистота и отсутствие цивилизации. Добираться от поселка Лазурное.

Нудистский пляж на острове Дзендзик (Запорожская область) расположен в заповедной зоне и защищен зарослями камыша, поэтому надежно скрывает тех, кто здесь отдыхает. Туда довезет маршрутное такси № 15 от автовокзала, остановка "Средняя коса".

В Бердянске (Запорожская область) также есть пляжи для нудистов. К такому месту отдыха можно добраться на автобусах №2 и 15 (остановка "Курорт") и пройдя пешком вдоль лимана.

Пляж в Кирилловке (Федотова коса) – это километр дикого побережья от села Степок к острову Бирючий. От посторонних берег хорошо спрятан высокой травой и валом. Туда нужно ехать по трассе вдоль побережья в сторону села Степок и повернуть за автокемпинг.

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Остров Хортица (Запорожская область) также место для нудистов. Наумовский пляж расположен в Санатории и профилактории местных предприятий. Добираться на маршрутке, идущей к Бабурке.

Свой пляж есть на косе в Николаеве, на берегу жилого микрорайона Намыв. Маршруткой можно приехать в микрорайон, а затем пройти к песчаной косе.

Место для нудистов на Оболони (Киев) – на берегу залива "Собачье устье" за яхт-клубом. Место просторное, можно расположиться даже с палаткой. Добраться туда можно на троллейбусах №24 и 44 до конечной остановки.

"Довбычка" (Киев) – самый просторный и самый известный нудистский пляж Киева, расположенный в южной части Труханова острова. Идти пешком нужно от станции метро "Гидропарк" до венецианского мостика, потом дойти до реки и на лодке переправиться на остров.



Нудистские пляжи в Украине

Магистратское озеро – единственное место для нудистов в Чернигове. Пляж расположен недалеко от проспекта Мира, откуда надо идти по пешеходному мосту, минуя Черниговский парашютный клуб. От моста до пляжа между 2 озер – пешком.

Нудистский пляж в поселке Безлюдовка (Харьковская область) – в 13 км от Харькова. Добраться можно автобусом или автомобилем до поселка Безлюдовка. Маршрутки ходят от станций метро "Спортивная" и "Проспект Гагарина".

Дикий пляж на Монастырском острове (Днепр) видно сразу за официальным городским пляжем, в самом конце острова. Ехать надо маршруткой или трамваем №1 в парк имени Тараса Шевченко, а потом пройти через парк в конец острова.

Кременчугские нудисты также имеют свой пляж "Под мостом". Туда нужно приехать в микрорайон Крюков и идти слева от моста до острова Шаломай.

Нудистский пляж на Таможне (Черкассы) расположен между городскими центрами отдыхающих "Ривьера" и "Таможня". Чтобы туда добраться, нужно идти от сквера Богдана Хмельницкого по улице Раскопной до Гагарина, а дальше – в сторону воды.