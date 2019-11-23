Топ-модель Эмбер Валлетту арестовали за участие в акции протеста: подробности

Эмбер Валлетта оказалась среди тех, кто присоединился к еженедельной акции в защиту окружающей среды Fire Drill Fridays в Вашингтоне. Последняя демонстрация была посвящена чрезмерному использованию пресной воды во время пожарных учений. Среди звезд, которые попали за решетку, актрисы Дайян Лэйн и Пайпер Перабо.

Еженедельно вдохновленные юной шведской экоактивисткой Гретой Тунберг неравнодушные к окружающей среде собираются на Капитолийском холме вблизи здания Конгресса США в рамках Fire Drill Fridays. Идейницей забастовок является 81-летняя американская актриса Джейн Фонда, которая умышленно переехала в Вашингтон, чтобы быть ближе в борьбе за климат. Она публично выразила свое намерение устраивать протесты до января, за что была арестована в начале октября.

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В пятницу, 22 октября, к голливудской актрисе присоединились коллеги-знаменитости: одна из самых высокооплачиваемых моделей 90-х 45-летняя Эмбер Валлетта, американские актрисы Дайян Лэйн и Пайпер Перабо.

Каждое маленькое действие способствует масштабным изменениям, которые нам нужны. Проявите свой голос и требуйте, чтобы Верховный Суд не позволил действующей администрации продолжать отказываться от принятия Закона о чистой воде. Созданному фонду будет выделяться 35 миллиардов долларов на улучшение водной инфраструктуры в США. Чистая вода, как чистый воздух – это истинная сущность этой планеты,

– так выразила свою позицию модель Эмбер Валлетта в заметке в инстаграме.



Арест модели Эмбер Валлетты во время Fire Drill Fridays / Instagram / @ firedrillfriday

Во время акции протеста полиция арестовала 40 гражданских экоактивистов, среди которых модель и актрисы. Во время того, как на них надевали наручники, они громко скандировали: "Покажись ради климата!"

Меня только что арестовали в Fire Drill Friday, поскольку мы в чрезвычайной ситуации, и нам нужно содействие правительства для защиты нашей земли, воздуха и воды от большого загрязнения нефтью,

– написала в твиттере актриса Пайпер Перабо.

I was just arrested at @FireDrillFriday because we are in a climate emergency, and we need our government to protect our land, air, and water from big oil's pollution.

Honored to stand with @Janefonda and so many inspiring youth climate activists. https://t.co/XIxQtZbNYN — Piper Perabo (@PiperPerabo) 22 листопада 2019 р.

Голливудской звезде Джейн Фонде удалось избежать ареста в этот раз после четвертого заключения под стражу в начале ноября. Актриса отмечала ранее, что зря и бессмысленно арестовывать ее еженедельно, она не собирается оставлять начатое дело. Зато знаменитость признается, что длительное пребывание в тюрьме в течение 90 суток, которое ей грозит, может очень навредить плотному графику и работе в сфере шоу-бизнеса.



Выступление Джейн Фонды во время Fire Drill Fridays / Instagram / @ firedrillfriday