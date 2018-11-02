В 11 выпуске второго сезона "Топ-модель по-украински", вышедшем 9 ноября 2018 на "Новом канале", шоу покинула Яся. Таким образом борьбу за звание Топ-модель Украины продолжают 7 участников.

В 11 выпуске шоу "Топ-модель по-украински" 2 сезон последнее задание недели было очень неожиданное. Моделям наклеили под мышками волосы, а некоторым девушкам даже клеили монобровью.

Читайте также: Топ-модель по-украински 2 сезон 11 выпуск: на шоу вернули сразу двух участников

Топ-модель по-украински 2 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: вернули 2 участников

В таком виде они должны были показать эту естественную красоту. По итогам этой фотосессии, кто-то один получит иммунитет. Но лучшего выберут не эксперты, а сами участники. Поэтому участники устроили голосования и решили, что иммунитет получает Максим.

Вот и наступил день отбора. К экспертам вышла Юля, Дмитрий Топориниский и Катя. Все трое получили положительный отзыв, но трое попали в комнату грусти. Между тем Яся, у которой была провальная неделя, попадает в комнату счастья.

Топ-модель по-украински 2 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: чем обернется для учасниив вечеринка

Между тем Яна и Дмитрий Сукач, которые удачно отработали эту неделю, снова идут в комнату грусти. Даже Максим, получивший иммунитет, тоже попал в эту комнату. Тем временем в компанию Яси ​​попадает Егор в комнате радости.

Читайте также: Топ-модель по-украински 2 сезон: участники шоу и фото

Топ-модель по-украински 2 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: почему Денис ушел из проекта

Но потом пришла Алла и все объяснила – 6 лучших участников попали в эту комнату, потому что эта неделя против правил. На самом деле в номинации Егор и Яся.

На испытании за жизнь на проекте Егор и Яся должны быть в роли люстр. Первой была Яся. Она должна былоа висеть над столом, за которым пили чай ребята, и задавать тон уюта. И девушка неплохо справилась.

Топ-модель по-украински 2 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: модели показала свою настоящую красоту

Егор должен был задавать тон агрессии. Компанию ему составляли три девушки. И они настолько сильно вжились в роли, начали драться и разбрасываться посудой – в результате Катя и Яна получили порезы. Егору помогать осталась одна Юля. Но несмотря на сложную ситуацию Егор показал хорошие эмоции.

Топ-модель по-украински 2 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: 6 участников в комнате грусти

Больше удачных кадров оказалось у Егора, поэтому проект покидает Яся.

Читайте также: Топ-модель по-украински 2 сезон 10 выпуск: самый драматический выпуск сезона

Топ-модель по-украински 2 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: кто поинув проект

Топ-модель по-украински

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются ребята из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя.



Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.