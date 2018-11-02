В 12 выпуске второго сезона "Топ-модель по-украински", который вышел 16 ноября 2018 года на "Новом канале", шоу покинул Дмитрий Топорынский. Таким образом борьбу за звание Топ-модель Украины продолжают 6 участников.

В 12 выпуске шоу "Топ-модель по-украински" 2 сезон впервые за всю историю проекта к экспертам вышли сразу двое участников – Катя и Макс. Оба не продемонстрировали хорошую работу в течение недели.

При этом на бэкстейдже они устраивали разборки, ссорились и скандалили. Такое впечатление, что участники просто забыли, что на проекте существует конкуренция. Поэтому их обоих отправили в комнату грусти.

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Но самой большой неожиданностью недели стало заявление Дмитрия Топорынского. Он решил покинуть проект. Как пояснил парень, ему уже 28 лет, поэтому надо начинать работать моделью прямо сейчас. Кроме того, вне проекта осталась бывшая участница Яся. Это тоже стало весомым фактором для такого решения.

Это означает, что последний шанс для Кати и Макса отменен. Они оба проходят дальше.

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Топ-модель по-украински Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя.



Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.