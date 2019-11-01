Топ-модель по-украински 3 сезон 10 выпуск: девушки стали ведьмами, вернулись бывшие участники

1 ноября состоялся 10 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". На этой неделе самый мистический выпуск. Участницам предстоит примерить на себя образы ведьм, русалок и даже языческих богинь.

На этой неделе в 3 сезоне "Топ-модель по-украински" девушки обнаружили в доме очень необычный подарок – веники. Было много теорий: возможно их ждут социальные работы, или же будет съемка в стиле Гарри Поттера? На самом же деле, им придется перевоплотиться в ведьм.

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"В прошлом сезоне мы отталкивались от темы Хэллоуина. Но этот праздник не имеет украинских корней. Поэтому десятая неделя на проекте Топ-модель по-украински будет посвящен героиням этно-хоррора. Женщинам, которые вдохновляли наш народ на протяжении веков”, – рассказал эксперт Топ-модель по-украински Сергей Никитюк.



Преобразилась даже Алла

Девушек ждала фотосессия. Они буквально должны были оседлать метлу. Работать пришлось на высоте и каждой из моделей раздали отдельную эмоцию.

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Девушки после съемки вернулись домой и начали готовиться к следующему заданию в Топ-модель по-украински. И к ним пришли гости – парни из предыдущего сезона ТМПУ.

Оказывается, парни станут напарниками моделей в следующем задании.

Это тоже будет фотосессия, а девушек перевоплотят в русалок. Экспертом вместе с Соней была Ирина Данилевская, основательница и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week.

Поэтому лучших в этом задании девушек эксперт отберет для шоу молодых дизайнеров, то есть модели имеют шанс попасть на большой подиум. Поэтому ответственность очень большая.

Последняя задача на этой неделе на Топ-модель по-украински – дефиле. Девушек снова перевоплотят в древний украинский образ женщины – это богиня Лада.

Дефиле снова среди леса в вечернее время а вокруг огни. Кроме того, усложняет задачу коромысло, которое получит каждая из девушек. А вместо воды там огонь.

Экспертами этого испытания стали участники группы YUKO. Они должны отобрать самую лучшую девушку, которая отправится с ними на музыкальный фестиваль Atlas Weekend.

Было несколько удачных выходов — и лучшей выбрали Мальвину.

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Уже в который раз в комнату печали попала Лиза. А компанию ей составила Катя “Чечела”, которая разочаровала экспертов своим наглым поведением.

Битва за жизнь на Топ-модель по-украински – это тоже была фотосессия. Девушки должны быть в образах воинственных украинок. Агрессия – для Кати привычная эмоция. Но съемка должна была быть с оружием еще верхом на лошади. Непростая фотосессия. И хоть сначала девушка не показывала удачной работы, но потом исправилась и выдала много удачных кадров.

А работа Лизы была куда хуже. Ее критиковала Алла и фотограф. Сначала ей дали в руки меч, но она не смогла с ним справиться. Тогда Катя отдала ей свой лук, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, но безрезультатно.

Поэтому выбор Аллы был очевиден — Лиза покидает проект.

Топ-модель по-украинскиЭто модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.