Топ-модель по-украински 3 сезон 11 выпуск: жестокие испытания и неожиданность в финале

8 ноября состоялся 11 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". На этой неделе мистический выпуск. На этой неделе на девушек ожидает много социальных проектов и много эмоциональной работы.

На этой неделе в 3 сезоне "Топ-модель по-украински" на первое задание девушек приглашал мим. Он пришел в их модельный дом. Участницы ожидали веселой постановки. Но мим показал очень печальную историю и растрогал девушек.

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Первая задание на проекте было в цирке. Но веселья не будет. Девушки будут в роли животных, загнанных в клетку. Цель этого задания не только красивые фото, но и социальный подтекст, донести до людей о недопустимости дрессировки животных для развлечения.

Лев, пантера, обезьяна, слон ... каждая девушка должна была показать отдельное животное. Причем модели должны были показать боль. Которую переживает животное в клетке.

Кстати, за заданием наблюдал главный редактор elle.man. Больше всего его поразила и вдохновила работа Натальи. Поэтому она получит съемку для этого издания.

Второе задание на этой неделе в Топ-модель по-украински было очень экстремальным. Даже эксперты признали, что это одно из самых опасных испытаний на проекте.

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Моделей ожидало фэшн-видео. Для этого сшили гигантское платье и оно свисает на 10-этажном здании. Съемки будут проходить на высоте и в воздухе. Конечно, у девушек была надежная страховка, но со страхом высоты справились не все.

Наталья, которая была лучшей в предыдущем задании, не справилась со страхом и не отработала съемку. Девушка осталась без видео.

Третья задача на Топ-модель по-украински – дефиле. Просто, но не очень. Цель этой задачи – пройтись по дорожке между хейтерами. Этих хейтеров символизировала дорожка из гвоздей. Более того. На этой сложной дорожке на девушек будут падать шарики с грязью.

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Лучшую модель на этом задании тоже ожидает ценный приз. Она снимется в клипе Артема Пивоварова.

Лучшей Артем выбрал Мальвину – она ​​показала очень уверенное дефиле и мощную энергетику.

В комнату грусти попала Наталья. И это стало некоторой неожиданностью, ведь первое задание на Топ-модель по-украински Наталья выиграла. Эксперты назвали ее лучшей и именно ей отдали съемку для elle.man. Но экспертов ее фото не впечатлило.

Второе задание уже абсолютно провальное, ведь она просто не сделала видео-ролик. А на третьем, финальном, испытании, девушка показала очень посредственное дефиле, еще и насмешила экспертов странной "точкой".

Компанию в комнате грусти Наталье составила Катя. Здесь уже все было очевидным. Девушка провалила все три задания. Первое задание в Топ-модель по-украински девушка не показала достаточно эмоций. Второе испытание – снова в Кате больше юмора, а не роботы. Не впечатлила она и на финальном испытании.

Борьба за жизнь на этой неделе тоже несла социальный подтекст. Катя и Наталья должны были придумать проблему и собрать людей, которые поддержали бы их идею. Наталья решила бороться с проблемой, когда в многодетной семье выделяют только одного ребенка. А Катя хотела показать, что одиночество – это нормальное чувство. Обе были очень убедительными. И обе собрали много людей. Алла не смогла выделить одну, поэтому обе девушки остаются в проекте.

Топ-модель по-украински

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются ребята из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.