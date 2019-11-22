Топ-модель по-украински 3 сезон 13 выпуск: эксперты изменили правила

22 ноября состоялся 13 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". На этой неделе эксперты решили помочь девушкам побороть кризис, который мог возникнуть за время проекта.

Эта неделя в 3 сезоне "Топ-модель по-украински" началась с приятных моментов. Девушкам дали возможность понежиться у бассейна. Также эксперты передали моделям косметический набор с разнообразными масками и кремами, чтобы оин смогли еще больше расслабиться.

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Первое задание этой недели на Топ-модель по-украински — съемка фэшн-видео. Идея заключается в том, что девушек будут связывать, а они должны играть это освобождение от пут.

Второе задание в Топ-модель по-украински оказалось очень веселым. Их тоже ждет съемка видео. Но моды и стиля там будет мало. Это забавная съемка, в которой девушки должны выглядеть максимально смешно.

Именно для этого на девушек направляют вентилятор, а после этого они должны сказать, что выглядят прекрасно. И надо признать, что это действительно забавно.

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Третье задание на этой неделе на Топ-модель по-украински – это дефиле. Девушки должны прорекламировать коллекцию обуви. Это изысканные босоножки на высоком каблуке. А часть этого дефиле должна пройти на скейте.

Причем эксперты приготовили провокацию: моделям сказали, что скейт будет ехать сам, достаточно нажать кнопку. На подиуме это не сработало. Поэтому большинство моделей этот факт поверг в растерянность. Более того, во время дефиле Мальвины у нее сломался каблук. К счастью, этот факт не выбил ее из колеи — она шла так же уверенно, как и до того. Поэтому именно ей отдали пару дизайнерских туфель.

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В общем, это задание вывело из себя Сергея, ведь лучшую или худшую он выбрать не сумел. Именно поэтому эксперты решили добавить еще одно — четвертое испытание. И именно оно станет для всех девушек последним шансом. Кто не сможет справиться — поедет домой.

Девушек ждет крэш-съемка. Они будут крушить предметы, а фотографировать будут на смартфон, чтобы не повредить дорогую профессиональную камеру.

Последними в комнате ожидания остались Настя (Руда) и Юля. Очевидно, что одна из девушек на этой неделе покинет Топ-модель по-украински. Настя до сих пор переживает кризис. А работа Юли вызывает у экспертов большой вопрос.

И хотя Настя сильно уже выдохлась, но эксперты решили дать ей еще один "последний шанс". А вот для Юли авансы закончились — именно она покидает Топ-модель по-украински.

Топ-модель по-украинскиЭто модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.