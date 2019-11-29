Топ-модель по-украински 3 сезон 14 выпуск: неожиданное перевоплощение и свидание с Холостяком

29 ноября состоялся 14 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". На этой неделе девушки учатся быть кумирами. При этом им повезет встретиться с настоящим кумиром, от которого фанатеют миллионы девушек.

На этой неделе в 3 сезоне "Топ-модель по-украински" первое задание было очень оригинальное. Они должны отыграть фотосессию в стиле аниме. Как пояснил Владимир, который и придумал это задание, таким образом он решил подготовить девушек к работе на китайском и японском рынках (очень популярные рынки для украинских моделей).

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Несмотря на сложную тематику, большинство с задачей справилась, за исключением отличниц – Дарьи и Мальвины (что стало некоторой неожиданностью).

Следующая задача на Топ-модель по-украински – тоже фотосессия. Она будет парной. И напарником для девушек станет самый желанный холостяк страны – Иракли Макацария. Он будет одним напарником для всех девушек.

И каждая из них будет иметь отдельное задание. Дарья должна сыграть первое свидание, Наталья – первое совместное утро, Мальвина – первую горячую ночь, Катя (Мотя) – признание, Катя (Чичела) – свадьбу, а Настя будет на сносях.

Топ-модель по-украински 3 сезон: участники шоу и их фото

Фотосессию снова провалила Дарья. Похоже девушка рискует попасть на этой неделе в номинацию. Не справилась с испытанием и Настя, она не сумела удачно сыграть беременность.

Третья задача на этой неделе на Топ-модель по-украински тоже нуждается в дополнительной подготовке. Девушки учились танцевать "вог".

Испытание заключается в том чтобы пройтись, танцуя, и завести публику. Кто соберет больше всего аплодисментов – получит иммунитет.

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Наконец Дарья осознала, что стоит на кону, поэтому устроила невероятное шоу на подиуме. Она была лучшей и заслуженно получила иммунитет.

По итогам недели, худшими эксперты назвали Настю и Мальвину. Финальная задача на этой неделе на Топ-модель по – украински-снова фотосессия. Они будут в роли воздушных гимнасток.

Хоть на репетиции Настя справлялась значительно лучше, но во время самой съемки снова не смогла показать достаточно эмоций. Она выглядела банально.

Однако Мальвина была значительно упорнее и ярче. Поэтому именно Мальвина виграда борьбу за жизнь на этой неделе Топ-модель по-украински.

Соответственно Настя покидает проект.

Топ-модель по-украински

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы до работы в мире высокой моды.