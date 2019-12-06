Топ-модель по-украински 3 сезон 15 выпуск: девушки отправились в Турцию

6 декабря состоялся 15 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". На этой неделе девушки отправились в теплые края. Их ждут много мастер-классов и отдыха.

На этой неделе в 3 сезоне "Топ-модель по-украински" модели отправились в Турцию.

Модели заселились в роскошном отеле. После обеда участники отправились на свой первый мастер-класс. Девушек будут учить синхронному плаванию. Конечно, тренироваться надо усердно, ведь это пригодится им на следующем испытании.

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Второй день в Турции для участниц начался тоже очень удачно. Алла пригласила их на йогу. Это позволило им не только потренироваться, но и сделать удачные фото в Instagram.

Наконец на "Топ-модель по-украински" настало время испытаний. Девушкам нужно вспомнить элементы синхронного плавания, потому что вторая часть дефиле будет в бассейне. И хоть не все девушки хорошо справились с задачей, однако общее впечатление было положительное.

Следующая задача этой недели - съемка рекламного ролика. Каждая из девушек получила отдельный сценарий. Интересно, что некоторые без проблем отыграли эмоции, но настоящей проблемой стал большой текст.

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Больше всего проблемы с запоминанием текста возникли у Натальи. Поэтому Сергей посоветовал ей изучить стихотворение, которое проверят на выходе.

А лучшей в этом испытании стала Мальвина — она быстро и качественно отработала и сняла хороший ролик.

На третий день на Топ-подель по-украински девушки покинули свой привычный отель и поехали на другую локацию. Они очень долго ехали, а когда приехали на место, то уже была ночь. И все понимают, что впереди третье испытание.

И только когда начало светать, девушки увидели десятки воздушных шаров, которые начали подниматься.

Это задача — съемка на лестнице воздушного шара. При этом девушки очень ограничены во времени — у них всего один час, потому что после восхождения Солнца это уже будет невозможно.

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И хоть девушки отработали не слишком удачно, однако эксперты вручили подарок — катание на воздушном шаре.

На этой неделе борьбы за жизнь уже не будет — худшая модель на этой неделе поедет домой.

По итогам работы за неделю эксперты решили, что худшей была работа Дарьи. Поэтому она едет домой, а остальные модели остаются в Турции еще на неделю.

Топ-модель по-украински

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.