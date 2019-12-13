Топ-модель по-украински 3 сезон 16 выпуск: страстный поцелуй и свадебное платье

13 декабря состоялся 16 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". На этой неделе девушки будут лучше познавать Турцию, а также учиться работать в этой экзотической стране.

Эта неделя в 3 сезоне "Топ-модель по-украински" началась с экскурсии по Турции. Девушки погуляли по местным рынкам и даже попытались сделать гончарные изделия.

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Первое задание этой недели – дефиле. Но оно не простое. Первая часть прохода будет верхом на верблюде. В процессе дефиле девушки должны грациозно сойти и продолжить свою прогулку. И есть еще один момент, во время прохода модели должны буквально продавать ткани, что на них.

Следующее задание на Топ-модель по-украински состоится для девушек в другой части страны – в столице Стамбуле.

Перед испытанием девушкам также позволили погулять по городу. И пока девушки любовались морем, к ним подошел местный и начал разговор. Но говорил на турецком. Все, что девушки поняли, что он проведет их в отель и там их ждет Алла.

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Ведущая уже подготовила для них очередное испытание. Девушек ждет проба – их могут отобрать для съемок в сериале о Роксолане. Конечно, девушки должны говорить по-турецки. Легче всего будет Мальвине, ведь дома она говорит на румынском, а турецкий имеет нечто общее с этим языком.

И хоть этот текст Мальвине давался легко, но с актерской игрой могли возникнуть трудности. Ей нужно было сыграть романтическую сцену и даже поцеловаться с актером.

Но девушка собралась с силами и показала отличную работу – отыграла сцену с первого дубля. Алла сразу назвала ее лучшей и пообещала разослать ее портфолио турецким агентствам.

Третье задание на проекте Топ-модель по-украински началось не менее загадочно. Владимир отправил девушкам записку, что хочет видеть их в свадебном платье и добавил кольца. Катя (Мотя) размечталась, что будет предложение. На самом деле их ждала съемка в свадебных турецких платьях.

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Трудностей прибавлял и тот факт, что все девушки будут в кадре. А с командной работой у моделей немного проблемы. Без конфликтов не обошлось – Наталья и Катя (Чичела) поссорились просто на площадке. А в этом финальном испытании на Топ-модель по-украински была вновь Мальвина.

Проект перешел на этап, когда борьбы за жизнь уже нет. Худшая из девушек сразу же покидает шоу. По результатам недели, тремя финалистками стали Мальвина, Наталья и Катя.

А проект покидает Катя (Чичела).

Топ-модель по-украинскиЭто модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организовывают для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.