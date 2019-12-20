Топ-модель по-украински 3 сезон 17 выпуск: эксперты выбрали финалисток

20 декабря состоялся 16 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". На этой неделе девушки продолжают лучше познавать Турцию. Неделя пройдет под лозунгом "вдохновиться Турцией".

В эту неделю в 3 сезоне "Топ-модель по-украински" девушек ожидал сюрприз – поездка на яхте. Они танцевали, пели и веселились. И девушкам нужно было стать раскованными, ведь впереди у них самое откровенное задание сезона.

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Девушек одели в привлекательное белье, а лицо им прикрыли масками. Все будет зависеть от игры и движений тела.

Однако, самое сложное заключается в том, чтобы не пересечь границу пошлости. Это должно быть красиво, эротично, соблазнительно, но не вульгарно.

И похоже девушки настолько испугались, чтобы не перейти эту грань, что решили даже к ней не приближаться. Они не показали соблазнения, не показали истории, поэтому в целом это фэшн-видео было довольно скучным.

Поэтому лучшую эксперты так и не выбрали. Все трое были одинаково неуклюжими.

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Следующая задача на Топ-модель по-украински – фотосессия. Девушки отправились аквапарк. Там, по дороге с горки они должны сделать два кадра: один просто в движении, а другой уже внизу. Оба снимка должны быть максимально эмоциональными.

В этом испытании на Топ-модель по-украински девушки несколько исправили ситуацию. И Катя, и Мальвина справилась с испытанием. Провалила задание только Наталья. Но на этом испытание не заканчивается – Мальвина и Катя переходят на другой этап. На следующем спуске девушки должны показать прелесть. Обе девушки справились отлично. Но лучшей эксперты назвали Катю.

Третья задача на этой неделе на Топ-модель по-украински – это опять фотосессия. Девушки должны быть в роли принцесс, а каждая из них будет иметь отдельную специю, которая поможет им позировать.

Мальвина получила красный перец. Это оказалось довольно сложной задачей, ведь перец раздражал глаза. Но модель показала профессиональную работу – удачные кадры были.

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Наталья получила специю куркума. А Кате – мяту. Но выше всех оценили работу Мальвины – она ​​снова была лучшей.

На следующей неделе уже финал – так что на этой неделе эксперты должны были определить двух финалисток. Все трое достойные, поэтому выбор сложнейший.

И эксперты решили, что все три девушки остаются в проекте и проходят в финал.

Топ-модель по-украински

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются ребята из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.