Топ-модель по-украински 3 сезон 2 выпуск: стали известны все финалисты

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Топ-модель по-украински 2019 смотреть онлайн 2 выпуск – 3 сезон
Топ-модель по-украински 3 сезон 2 выпуск / Instagram/Топ-модель по-украински

6 сентября состоялся 2 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". Это был самый масштабный кастинг. Однако, среди 300 претенденток на участие в шоу эксперты вынуждены были выбрать всего 15.

В 3 сезоне "Топ-модель по-украински" участниками будут только девушки. В 2019 году экспертами проекта стали топ-модель мирового уровня Алла Костромичова, fashion-фотограф Соня Плакидюк, модельный скаут Сергей Никитюк и дизайнер бренда Dastish Fantastish Владимир Демчинская.

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"Топ-модель по-украински" 3 сезон 2 выпуск: смотрите видео

"На предкастинге было так много красивых и высоких девушек, что мы не смогли ограничиться 200-кой. Так и получился самый масштабный в истории проекта телекастинг – на "смотрины" к Алле Костромичовой и экспертам приехали 300 девушек. Думаю, это будет самый красивый сезон за все годы существования реалити", – рассказал руководитель проекта Андрей Оленич.

В предыдущем выпуске судьи отобрали 8 участниц. Во втором выпуске будут продолжать набирать 15-тку. Правила те же – чтобы услышать вердикт строгих критиков, девушкам нужно сделать оптовую снеп-фотографию. На каждом снимке – по 10 претенденток, которые имеют только один шанс поразить экспертов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот и закончилась 1 серия нового сезона. Хотелось бы сказать, что мы не ожидали настолько крутого начала спасибо тем, кто приложил руку к созданию проекта ️ А теперь напишите вы, как вам вообще старт нового сезона. Понравился ли ? И как вам те участницы, которые уже попали в 15? Отмечайте фавориток ️ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ #топмодельпоукраински2#тмпу#тмпу2#топмодельпоукраински#супермодельпоукраински #супермодельпоукраински5#смпу#смпу5#топмодельпоукраински3#тмпу3#untm#ukrainiannexttopmodel#новыйсезон#супермодельпоукраински6

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Топ-модель по-украински​ Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются ребята из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.

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Теги: LifeStyle
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