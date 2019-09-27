Топ-модель по-украински 3 сезон 5 выпуск: девушки собирали новое портфолио

27 сентября состоялся 5 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". На этой неделе девушки формировали свое обновленное портфолио.

В 3 сезоне "Топ-модель по-украински" первая задача на этой неделе была связана с новым стилем участниц. Каждая из них должна была собрать новое портфолио.

Поэтому начали с новой фотосессии. Но классические позы не подходили. Каждая из девушек должна была показать оригинальную и даже странную позу.

При этом это фото должно быть стильное. Очень непростая задача, поэтому справилась далеко не каждая.

Кто провалил первое задание - имел шанс реабилитироваться во втором. Это было дефиле. И в процессе девушек должны были снимать сразу несколько фотографов. Поэтому снимки к новому портфолио тоже будут.

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Финальное задание этой недели - это тоже была фотосессия. Девушек попросили разбиться на пары. Что спровоцировало новый скандал, ведь девушек 13. Поэтому кто-то останется без пары. Не хватило партнерши Юле.

Испытание состояла в том, что одна модель должна показать "королеву дискотеки" на круглом танцевальном шаре. Другая девушка должна была тот шар толкать.

Для Лизы неделя началась достаточно удачно. На первой фотосессии она придумала интересную позу. Правда потом выяснилось, что позу она подсмотрела у другой участницы.

Но Алла за работу ее похвалила, поэтому, похоже, девушка расслабилась, потому что 2 следующих испытания она провалила. Ей не хватало эмоций, выдержки и желания работать. Поэтому вполне справедливо она попала в комнату печали.

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Интересно, что компания Лизе в комнате печали составила Наталья, именно она должна была показать тот мостик, который "украла" Лиза. Но украденная поза - не самая большая проблема девушки. Эксперты в каждом задании обвинили ее равнодушие и нехватку эмоций.

На последнем шансе девушки должны были рекламировать луки в стиле "стрит фэшн". Обе должны были сняться в трех образах – на это у них было полчаса. Гораздо больше удачных кадров было у Лизы. Поэтому она остается. А Наталья едет домой.

Топ-модель по-украински



Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются ребята из разных уголков Украины. Никаких команд - каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.