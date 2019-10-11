Топ-модель по-украински 3 сезон 7 выпуск: жесткие драки и возвращение участницы

11 октября состоялся 7 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". Девушки наконец перебрались из казармы в модельный дом. Но жизнь на проекте легче не стала.

В 3 сезоне "Топ-модель по-украински" девушки наконец перебрались в модельный дом. Их ждал настоящий сюрприз – на проект вернулась Мальвина. Девушка покинула проект из-за смерти отца. И до конца не было известно, вернется ли она в шоу.

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Конечно, модели были не очень рады.

Но на этом сюрпризы не закончились. В одной из комнат девушки нашли смартфон. Это была большая неожиданность, ведь по правилам Топ-модель по-украински девушкам запрещены любые девайсы. На смартфоне было только одно приложение – Instagram.

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Таким образом моделей будут учить медиаграмотности. Они должны снимать посты для соцсети, чем и должны показать свою медиаграмотность.

При чем фото и другой контент для Instagram они должны снимать во время основных заданий.

Первое испытание на этой неделе в Топ-модель по-украински – это дефиле. Девушки должны были выйти на подиум в белье, при этом нужно показать уверенность и сексуальность. К сожалению, понять и воплотить задания сумели далеко не все.

Кстати, постить фото в соцсеть у девушек тоже не слишком удавалось. Поэтому Алла провела для них специальную лекцию, где проанализировала их страницы Instagram.

Вторая задача этой недели – это фотосессия. У девушек было всего три попытки, чтобы сделать максимум удачных кадров.

Последнее задание на этой неделе в Топ-модель по-украински — тоже фотосессия. При чем она имеет социальный подтекст. Девушки фотографируются с кошками. Большинство снимков получились удачными, видимо, из-за наличия котиков.

Но кроме обычных испытаний девушки “проявили себя” в многочисленных драках. Стычки были как на бекстейджах, так и в модельном доме. И всегда инициаторами были Катя (Тетя Мотя) и Настя (ХТЗ). Поэтому именно они оказались в комнате грусти.

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Последнее задание на проекте заключалось в том, что девушки должны были снимать вайны. Красноречиво, что другие участницы Топ-модели по-украински помогали обеим девушкам, несмотря на их поведение.

Лучше и остроумнее вайн был у Кати, она остается. А Настя покидает проект.

Топ-модель по-украинскиЭто модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы до работы в мире высокой моды.