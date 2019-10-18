Топ-модель по-украински 3 сезон 8 выпуск: испытание на пуантах, укус паука

18 октября состоялся 8 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". На этой неделе девушки должны были показать грацию и женственность вместе с физической выдержкой и силой воли. Это удалось далеко не всем. Кто же не попадет в финальную 10.

Это уже вторая неделя в 3 сезоне "Топ-модель по-украински" в модельном доме. Во время одного из утренников девушки нашли послание от экспертов Это была шкатулка, в которой танцевала балерина. И девушки почему-то даже не заподозрили, что их ждет балет.

Когд они приехали на задание, их ждала прима-балерина Национального театра оперы и балета Украины Кристина Шишпор.



Девушки стали на пуанты

"Вот уже много лет балет вдохновляет на создание новых коллекций десятки дизайнеров. Например, Карл Лагерфельд делал костюмы для спектакля Фигаро, а Вивьен Вествуд создала наряды для рекламной кампании Британского национального балета. Поэтому мы решили устроить фотосессию в стиле "Лебединого озера", где девушки в парах изображают черного и белого лебедей – Одетту и Одиллию из известного балета Чайковского", – рассказала Алла Костромичова.



Лучшей была Наталья

Поэтому моделям устроили мастер-класс по балету. Впереди фотосессия, где они должны показать изящество, гибкость тела и грацию в руках.

Очень сложной задача в этом выпуске Топ-модель по-украински была для Ярины, которая даже на каблуках ходит неуверенно. Что уж говорить о пуантах. Провалила задание и Лиза. Сначала ей не хватило напарницы для съемки. Похоже, это очень расстроило девушку, и она не показала качественной работы.

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Вторая задача этой недели в Топ-поделить по-украински – это тоже фотосессия. Съемка происходит на воде. Девушки имели вид космических туристок. Но на улице уже было достаточно холодно, поэтому моделей в воду не окунали – они должны были сниматься внутри зорба. Это круглый шар с воздухом внутри.

Оказывается, эта фотосессия требует не только соответствующих эмоций, но и хорошей физической подготовки. Хорошую работу показали лишь несколько девушек, а иммунитет девушки отдали Кати Чичели.

В то же время Ярина попала впросак. С первого выпуска девушка набрала несколько лишних килограммов, и она буквально не влезла в штаны. Во время съемки штаны с нее падали, потом еще и начали рваться – жалкая картина.

Кстати, на этой неделе эксперты добавили новшество – после каждого задания девушки должны были сами выбирать участницу, которая их больше всего вдохновила. Эта девушка получит иммунитет. Лучшей в этом испытании стала Наталья. Ее похвалила Соня за качественную работу, а девушки признали, что она была вдохновляющей. Первый иммунитет забирает Наталья.

Последняя задача в этом выпуске Топ-модель по-украински тоже пощекочет нервы участницам. Это было дефиле, в котором девушек должна была вдохновлять природа. Поэтому моделям должны были помочь партнеры из дикой природы. У кого-то был паук, у кого-то рыбки, а кто-то выходил на подиум со змеей. Были крики и слезы, но многим удалось это побороть.

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Как всегда самой эффектной в дефиле была Клео. Девушки справедливо отдали иммунитет именно ей.

Настал день отбора. В Ярины были три провальные испытания, поэтому совсем неудивительно, что эксперты отправили ее в комнату грусти.

Еще одной участницей, которая с треском провалила все три задачи – была Лиза. Поэтому именно она составила компанию Ярине в комнате грусти. Кто же из них получит второй шанс – покажет финальное испытание.

Финальное испытание было тоже фотосессией. Они будут телами рисовать картину, при этом нужно передать эмоции. Это нужно для удачных фото.

Лиза сразу поняла, что задача не только в рисовании картины, но прежде всего в фотосессии. Поэтому она не забывала красиво позировать. В то же время Ярина устроила эффектный перформанс. Она так увлеклась рисованием, что забыла о позировании.

Очевидно, что больше хороших кадров получилось у Лизы. Именно она остается в проекте. А Ярина едет домой.

Топ-модель по-украински

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются ребята из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.