Топ-модель по-украински 3 сезон 9 выпуск: пожар в модельном доме

25 октября состоялся 9 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". Девушек ждал недели партнерства и дружбы. Кто провалил задание – узнаем вскоре.

На этой неделе в 3 сезоне "Топ-модель по-украински" девушек ждали испытания с партнерами. На первом испытании девушек уже ждали подруги. Это были куклы, которые должны были стать партнершами моделей на подиуме.

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Сложности были еще и в том, что каждой девушке дали эмоцию, и эту эмоцию должна “отыграть” их напарница кукла.

Некоторые девушки справились неплохо, но были и такие, что вообще не поняли задание. Лучшей была Юля “Клео”, именно ее отметили эксперты.

Вторая задача — фотосессия. Девушки снова снимаются в паре. Причем сниматься они должны в паре с конкуренткой. При этом моделям нужно еще и прорекламировать продукт — носки.

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Конечно, девушек расставили в пары таким образом, чтобы самые отъявленные конкурентки были друг с другом.

В этом испытании девушки должны были прыгать на батуте, играть эмоции счастья и при этом рекламировать носки. В этой задаче эксперты выделили Дарью. Кроме признания девушка стала лицом рекламной кампании бренда носков.

Последний день недели в Топ-модель по-украински начался со стресса для девушек. В доме случился пожар. Модели спешно покинули помещение. А уже не дворе они нашли записку, оказывается это был розыгрыш.

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Так моделям намекнули на задание — их ждало дефиле в пожарной части. А напарниками в этом задании были настоящие пожарные. Девушки должны были представлять одежду от Vovk, а лучшая модель станет лицом коллекции.

В общем, девушки справились неплохо. А лучшей была Екатерина Чечиленко.

В комнату печали попали Амина и Гоша. Последняя уже имеет опыт борьбы за жизнь. Интересно, что девушки очень близко дружат на проекте, поэтому бороться одна против другой им будет сложно.

VIP-комнату получила Наталья, именно она была лучшей на этой неделе "Топ-модель по-украински".

Последнее испытание тоже было с партнером. Каждая из девушек должна была выбрать себе напарницу из остальных моделей.

Девушки должны были фотографироваться на зеленом фоне, а их напарницы должны были подсказывать им, какая же сцена будет у них на фоне. Амина выбрала в напарницы Мальвину. Она не слишком хорошо объясняла Амине, что в кадре, поэтому девушке приходилось очень много выкладываться самой. Однако, работала Амина очень круто.

Зато Гоша выбрала в напарницы болтливую Дарью. Она не только рассказывала о сцене, но и помогала Гоше сформировать правильную позу. Но это ей не очень помогло. Гоша справилась хуже Амины, поэтому именно Гоша покидает проект.

Топ-модель по-украински

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.