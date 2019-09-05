Топ-модель по-украински 3 сезон: участники шоу и их фото

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Топ-модель по-украински 2019 участники – фото участников 3 сезона
Участницы шоу Топ-модель по-украински / LifeStyle 24

Модельное реалити-шоу "Топ-модель по-украински" 3 сезон стартовало 30 августа на "Новом канале". На проект уже отобрали из тысячи претендентов пока что 10 лучших девушек, всего их должно быть 15. Какие девушки стали участницами 3 сезона ТМПУ – смотрите в материале.

Новый 3 сезон реалити-шоу "Топ-модель по-украински" несколько отличается от предыдущих, так как в шоу принимают участие только девушки. В этом году от мужской компании эксперты решили отказаться. Этому поспособствовали и сами телезрители, которые в онлайн-режиме проголосовали за то, чтобы сезон был исключительно женским.

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Также изменения претерпел состав экспертов. Конечно, как всегда, главным экспертом осталась украинская супермодель Алла Костромичева, известная фэшн-фотограф Соня Плакидюк и один из лучших и авторитетных скаутов Украины Сергей Никитюк. Место четвертого судьи занял дизайнер бренда Dastish Fantastish Владимир Демчинский.

После выхода 1 выпуска шоу мы узнали 10 участниц, которые прошли дальше. Среди них – Наталья Масловская, Мария Михеева, Елизавета Безкровная, Амина Доссимбаева, Екатерина Чечеленко, Ярина Самарик, Маргарита Верховцева, Юлия Биньковская, Екатерина Куличенко.

Десятая девушка, которая автоматически попадает в 15-ку – Даша Дидович, которая стала победительницей онлайн-кастинга. Еще пятеро участниц шоу "Топ-модель по-украински" присоединятся во втором выпуске.

Участницы 3 сезона "Топ-модель по украински"

Наталья Масловская

Мария Михеева

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#портфолио#актриса#модель#actress#modellifestyle#herečka [email protected]

Допис, поширений mashamiheeva (@masha__miheeva)

Елизавета Безкровная

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С осенью всех!

Допис, поширений Bezkovna €lizabeth Segeevna (@ye.l_i_z_a.veta)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений Bezkovna €lizabeth Segeevna (@ye.l_i_z_a.veta)

Амина Доссимбаева

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нука а здесь

Допис, поширений Mellacete/Amina Dossymbayeva (@vv.amina)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тепло в ленту

Допис, поширений Mellacete/Amina Dossymbayeva (@vv.amina)

Екатерина Чечеленко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долгое время я отсутствовала в социальных сетях, потому что попала в 15-тку проекта Топ Модель по украински Проект-это моя мечта с 13 лет с самого первого сезона я смотрела и говорила, что обязательно стану участницей. И вот - я в 15тке! Сейчас точно знаю, что на верном пути и не оступлюсь #мечтунельзявзятьиотпустить #кактысчитаешьнужнымтакиделай #еслитысчитаешлчтоэтотвоёиди #тмпу3

Допис, поширений Kate Chechelenko (@chechella_7)

Ярина Самарик

Маргарита Верховцева

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мода меня одолела

Допис, поширений Маргарита Верховцева (@v.margo.v)

Юлия Биньковская

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️️️

Допис, поширений Julia ️ KLEO (@julia_binkovska)

Екатерина Куличенко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем привет котики Хочу с вами познакомиться Я Куличенко Екатерина -в узких кругах Тетя Мотя Так как мы становимся с вами очень близки ,можете называть Меня Мотя Мне 25 лет,я безумно обожаю ТМПУ смотрела все сезоны️ Мой риск подарил мне билет на ТМПУ-3 я безумно счастлива,я мечтать о таком не могла))) Я НАДЕЮСЬ ЧТО СМОГУ ВАС ВДОХНОВИТЬ? @pidsluhano_topmodels @topmodel_ukrain @topmodels_ukraine #топмодельплукраински3 #tetya_mottya

Допис, поширений Екатерина Куличенко (@tetya_mottya_)

Даша Дидович

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как думаете, далеко ли дойдёт в проекте победительница онлайн-кастинга ? @tiny.dasha Будете за неё держать кулачки ? ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ #топмодельпоукраински2#тмпу#тмпу2#топмодельпоукраински#супермодельпоукраински #супермодельпоукраински5#смпу#смпу5#топмодельпоукраински3#тмпу3#untm#ukrainiannexttopmodel#новыйсезон#супермодельпоукраински6

Допис, поширений Топ-модель по-украински 3 (@topmodel_ukrain)

 

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Теги: LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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