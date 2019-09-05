Топ-модель по-украински 3 сезон: участники шоу и их фото

Модельное реалити-шоу "Топ-модель по-украински" 3 сезон стартовало 30 августа на "Новом канале". На проект уже отобрали из тысячи претендентов пока что 10 лучших девушек, всего их должно быть 15. Какие девушки стали участницами 3 сезона ТМПУ – смотрите в материале.

Новый 3 сезон реалити-шоу "Топ-модель по-украински" несколько отличается от предыдущих, так как в шоу принимают участие только девушки. В этом году от мужской компании эксперты решили отказаться. Этому поспособствовали и сами телезрители, которые в онлайн-режиме проголосовали за то, чтобы сезон был исключительно женским.

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Также изменения претерпел состав экспертов. Конечно, как всегда, главным экспертом осталась украинская супермодель Алла Костромичева, известная фэшн-фотограф Соня Плакидюк и один из лучших и авторитетных скаутов Украины Сергей Никитюк. Место четвертого судьи занял дизайнер бренда Dastish Fantastish Владимир Демчинский.

После выхода 1 выпуска шоу мы узнали 10 участниц, которые прошли дальше. Среди них – Наталья Масловская, Мария Михеева, Елизавета Безкровная, Амина Доссимбаева, Екатерина Чечеленко, Ярина Самарик, Маргарита Верховцева, Юлия Биньковская, Екатерина Куличенко.

Десятая девушка, которая автоматически попадает в 15-ку – Даша Дидович, которая стала победительницей онлайн-кастинга. Еще пятеро участниц шоу "Топ-модель по-украински" присоединятся во втором выпуске.

Участницы 3 сезона "Топ-модель по украински"

Наталья Масловская

Мария Михеева

Елизавета Безкровная

Амина Доссимбаева

Екатерина Чечеленко

Ярина Самарик

Маргарита Верховцева

Юлия Биньковская

Екатерина Куличенко

Даша Дидович