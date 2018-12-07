На "Новом канале" завершился 15 выпуск второго сезона "Топ-модель по-украински", который вышел 7 декабря 2018 года. Впереди у моделей – интернациональная неделя. На всех испытаниях участников погружают в культуры различных стран мира.

В 15 выпуске шоу "Топ-модель по-украински" 2 сезон участники должны собрать куски своего билета. В конце недели трое лучших отправятся в Грецию.

Читайте также: Топ-модель по-украински 2 сезон 14 выпуск: изменение правил и съемка с Юлей Саниной

Топ-модель по-украински 2 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: кто получит первый кусок билета​

Первое дефиле было посвящено Индии. Все модели были одеты в Богов. Лучшим в этой задаче стал Дмитрий. Парень уже на шаг ближе к финалу, поэтому именно он завоевал кусок билета.

Соня Плакидюк устроила американскую фотосессию – четверка должна была демонстрировать настроение азартной жизни Лас-Вегаса.

Топ-модель по-украински 2 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: кто попадет на обложку глянца

Вместе со мной работу участников будут оценивать фэшн-редактор и главный редактор одного из крутых украинских глянцев. Эксперты из мира моды определят лучшего,

– рассказала Соня Плакидюк.

Участников ждала парная фотосессия. Все четверо должны были фотографироваться друг с другом. Самой экстравагантной парой были Юля и Дима, которые должны были показать влюбленных. Не обошлось и без жарких поцелуев. Дима не зря старался – его назвали одним из лучших.

Читайте также: Топ-модель по-украински 2 сезон 13 выпуск: хардкорная неделя и раздевание на скорость

Топ-модель по-украински 2 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: фотосессия на вылет

Еще одной участницей, который справился с задачей – была Катя. Они оба будут сниматься для обложки Cosmopolitan. Кроме того, оба участника получили куски билета.

Сергей тоже приготовил для моделей фотосессию. Она была в стиле шаманов. Участников ждала игра на выбывание. Они фотографировались парами, а самый слабый покидал площадку. Выигрывает тот, кто останется до конца.

Неожиданно для участников и для Сергея, лучшей в этой задаче стала Яна. Поэтому она завоевывает два куска билета. А еще одну треть получает Юля.

Топ-модель по-украински 2 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: дефиле для чайной церемонии

Финальное задание этой недели – дефиле. Девушек одели в кукольные платья, обули в изящные босоножки, сделали голливудские локоны. А на голову одели подносы. Участники должны пройти с целым сервизом на голове.

"У нас на головах вместо шляп – подносы-тумбочки. На них может поместиться целый чайный сервиз. Раз оступишься, и дефиле испорчено", – рассказала Катя.

Читайте также: Топ-модель по-украински 2 сезон: участники шоу и фото

Лучшей вновь была Яна, поэтому она собрала весь билет. Еще по кусочку билетов получают Катя и Юля. А Дмитрий остается со своими двумя кусками.

Топ-модель по-украински 2 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: кто летит в Грецию​

Все четверо участников показали очень хорошую работу. Поэтому на этой неделе никто не отправляется домой. Все четверо едут в Грецию.

Сергей Никитюк – один из лучших модельных скаутов Украины. Он открыл много новых лиц в мире моды, среди которых топ-модель Жужи Иванюк.

Соня Плакидюк – одна из самых успешных и востребованных фэшн-фотографов Украины. В ее портфолио работы с L'officiel, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Константин Боровский – специалист в мужской моде, участник группы "АГОНЬ", создатель собственного бренда стритстайл-одежды BRVSKI. Иван Дорн был в одежде из его коллекции на "Х-Факторе". А в футболке "Чудотворец" от бренда BRVSKI Александр Педан проводил танцевальный батл на Крещатике во время второго сезона "Топ-модель по-украински".

Ведущая проекта "Топ-модель по-украински" 2 сезон – всемирно известная топ-модель украинского происхождения Алла Костромичева. В ее послужном списке работа с модными домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; многократное появление на обложках журналов Vogue, L'officiel, Harper's Bazaar, Elle. Теперь Алла будет присутствовать и на кастингах. Миссия ведущей – помочь экспертам разобраться с беспрецедентным количеством участников.

"Топ-модель по-украински"

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.